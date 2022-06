Législatives : qui sont les 19 nouveaux députés élus en Nouvelle-Aquitaine

La Nouvelle-Aquitaine a élu ses députés ce dimanche soir lors du second tour des élections législatives 2022. Sur les 49 sièges à pourvoir à l'Assemblée nationale, 19 seront occupés par de tous nouveaux visages soit un peu plus d'un tiers des députés néo-aquitains. Tous les départements de la région ont choisi de nouveaux venus, parfois novices en politiques, sauf dans les Landes où les trois sortants ont été reconduits. Ces nouveaux députés feront leur entrée cette semaine au Palais Bourbon, le siège de l'Assemblée à Paris.

Comme au niveau national, la percée de la Nupes se confirme dans la région avec neuf nouveaux députés décrochés par la nouvelle union à gauche. Le RN s'implante également avec six députés. Enfin, parmi ces 19 nouveaux députés, trois sont issus des rangs de la coalition présidentielle Ensemble, un seul du parti Les Républicains. Qui sont-ils ? France Bleu vous dresse leur portrait.

Charente

Caroline Colombier (Rassemblement national)

Pour la première fois de son histoire, la Charente a élu une députée Rassemblement national. À 64 ans, Caroline Colombier, mère de quatre enfants, obtient son premier électif. Caroline Colombier a pris sa carte au Front National de la Jeunesse, quand elle avait 15 ans.

Charente-Maritime

Anne-Laure Babault (Ensemble !)

La nouvelle députée est conseillère municipale de Salles-sur-Mer depuis 2020, commune où elle est installée avec sa fille de 17 ans. De centre droit, elle n'affichera son soutien à Emmanuel Macron qu'en octobre 2021, s'impliquant dans sa campagne présidentielle avant d'être investie pour les législatives

Christophe Plassard (Ensemble !)

À la tête d'une entreprise unipersonnelle, spécialisée dans l'objet publicitaire à destination des entreprises, Christophe Plassard est notamment conseiller municipal d'opposition de Royan depuis 2020.

Corrèze

Francis Dubois (Les Républicains)

Ce Corrézien de 60 ans, technicien au sein d'un groupe coopératif agricole, est marié et père de trois enfants. Maire de Lapleau en Corrèze depuis 2001, Francis Dubois est également président de la communauté de communes Ventadour-Égletons-Monédières depuis 2014.

Creuse

Catherine Couturier (Nupes)

Agée de 63 ans, Catherine Couturier est originaire de Saint-Christophe en Creuse. Elle y est revenue pour sa retraite après plusieurs dizaines d'années en région parisienne. Elle a été élue pendant plus de 20 ans au conseil municipal de Limay dans les Yvelines

Dordogne

Pascale Martin (Nupes)

Originaire de la Seine-Maritime, Pascale Martin se rapproche de la Dordogne en 2005, lorsqu'elle achète une maison à Ribérac avec sa famille. Avant d'entrer en politique, Pascale Martin a été la présidente de Femmes Solidaires pendant plusieurs années. Elle fait de l'égalité des droits entre les femmes et les hommes un combat.

Serge Muller (Rassemblement national)

C'est la première fois que le RN décroche une circonscription en Dordogne. Serge Muller est appelé par la direction du Rassemblement National après avoir fait un chèque au parti en 2020 pour répondre à l'appel de Marine Le Pen qui souhaite renflouer les caisses du RN.

Sébastien Peytavie (Nupes)

Il débute sa vie politique en 2008 au conseil municipal de Borrèze, un village de 300 habitants. Séduit par les propositions du candidat à la présidentielle de 2017 Benoît Hamon, Sébastien Peytavie crée une antenne du mouvement Génération.s. Le nouveau député sera le tout premier député en fauteuil roulant à l'Assemblée nationale.

Gironde

Nicolas Thierry (Nupes)

Né à Créon, dans une famille de viticulteurs, il y a 46 ans, Nicolas Thierry est aussi pragmatique qu'ouvert à la transition écologique dans le vignoble bordelais. Côté carrière, il a travaillé en Polynésie française sur la gestion des déchets, puis au sein d'Uni-cités sur la mise en place de services civiques.

Grégoire de Fournas (Rassemblement national)

Ce n'est pas la première fois qu'il remporte une élection. Grégoire de Fournas, 37 ans, a été élu au département pour le Nord-Médoc entre 2015 et 2021. Viticulteur, il est, depuis une dizaine d'années, l'une des têtes d'affiche du RN en Gironde.

Edwige Diaz (Rassemblement national)

Edwige Diaz fait partie depuis plusieurs années du paysage politique de la Gironde et même de la Nouvelle-Aquitaine. Elle a été élue conseillère régionale dès 2015, et était tête de liste aux dernières régionales l'an passé. La jeune femme a connu une progression rapide au sein de son parti.

Lot-et-Garonne

Sur trois circonscriptions, deux sont passés sous les couleurs du RN.

Annick Cousin (Rassemblement national)

L'ancienne circonscription du ministre socialiste Jérôme Cahuzac a été remporté par la cheffe départementale du RN Annick Cousin (56,97%), Lot-et-Garonnaise de naissance. Cette agente administrative au centre psychiatrique de Foulayronnes est conseillère régionale depuis 2021.

Hélène Laporte (Rassemblement national)

Hélène Laporte, déjà députée européenne, est issue d'une famille de militants frontistes. Née à Villeneuve-sur-Lot, cette femme de 47 ans peut arguer de son ancrage local, mais aussi d'un long engagement politique puisqu'elle a pris sa carte au Front National en 1997 à 19 ans à peine.

Pyrénées-Atlantiques

Iñaki Echaniz (Nupes)

À 28 ans, Iñaki Echaniz sera l'un des plus jeunes députés de l'Assemblée. Son prénom et son nom lui viennent de ses grands-parents venus s'installer à Oloron en 1968. Il se dit passionné de politique et d'actualité nationale et internationale. Iñaki Echaniz a eu son premier mandat électif en 2020, lors de son entrée au conseil municipal d'Oloron.

Deux-Sèvres

Bastien Marchive (Ensemble !)

À 31 ans, Bastien Marchive est déjà conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine et adjoint au maire de Niort chargé de l'urbanisme. Juriste de formation, il a étudié le droit public et l'urbanisme à Bordeaux et à Paris, à la Sorbonne. Il a toujours mis en avant ses attaches locales, lui qui a grandi dans le quartier prioritaire du Clou-Bouchet.

Vienne

Lisa Belluco (Nupes)

Lisa Belluco, 31 ans, est inspectrice de l'environnement. Elle est proche de la maire écologiste de Poitiers Léonore Moncond'huy. Engagée d'abord chez Génération.s puis à EELV, elle a fait du sauvetage de la planète et de la justice sociale ses deux chevaux de bataille.

Haute-Vienne

C'est le triplé gagnant pour la gauche en Haute-Vienne. Tous les sortants ont été éliminés et les trois nouveaux députés sont tous issus des rangs de la Nupes.

Stéphane Delautrette (Nupes)

À 49 ans, Stéphane Delautrettre est ingénieur dans le domaine de l’environnement. Maire PS des Cars depuis 2007, il est aussi vice-président du conseil départemental et président de la Communauté de communes pays de Nexon-Monts de Châlus.

Damien Maudet (Nupes)

À 25 ans, il est titulaire d'un master en sciences politiques. Damien Maudet était assistant parlementaire du député LFI François Ruffin depuis août 2020. Militant de l'Unef le syndicat étudiant, il s'est engagé avec la France Insoumise lors de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon en 2017.

Manon Meunier (Nupes)

À 26 ans, originaire de Haute-Vienne, Manon Meunier est diplômée de l'École nationale supérieure en agronomie et industries alimentaires de Nancy. Elle est chargée de mission en développement durable pour plusieurs collectivités territoriales. Elle s'est engagée au sein du mouvement des Insoumis pendant la campagne présidentielle 2022.