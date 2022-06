Législatives : qui sont Thomas Cazenave et Pascal Lavergne, les deux nouveaux députés Ensemble de Gironde

Si la majorité présidentielle a perdu trois sièges en Gironde, elle a aussi renouvelé ses députés sur deux circonscriptions : la 1re et la 12e, gagnée à 301 voix près face à la candidate Nupes. Avec une subtilité : Pascal Lavergne a déjà fréquenté les bancs de l'Assemblée pendant deux ans, lorsque Christelle Dubos avait été appelée au gouvernement en tant que secrétaire d'Etat. C'est le premier mandat de député de Thomas Cazenave dans la 1re circonscription.

Pascal Lavergne

Pascal Lavergne en 2019. © Maxppp - Christophe Morin / IP3

C'est un nouveau député qui connaît déjà le métier. À 54 ans, cet ancien socialiste, retrouve donc l'hémicycle qu'il avait quitté en août 2020, au retour de Christelle Dubos dans son fief girondin. Il a aussi été maire de Monségur entre 2014 et 2018, sous l'étiquette socialiste. Ce PS tendance sociale-démocrate avait quitté le navire rose après la candidature de Benoît Hamon et la fronde des députés de 2016, soutenant alors Emmanuel Macron pour la présidentielle. Il voit dans LREM un parti qui "réunit des gens modérés de droite et de gauche et des gens du centre", "des gens de bonne volonté". Après avoir été viticulteur, il est éleveur de bovins depuis 2004.

Thomas Cazenave

Thomas Cazenave, en 2019. © Maxppp - Morin Isore / IP3

Tout comme Pascal Lavergne, Thomas Cazenave est un marcheur de la première heure. Mais leur parcours est très différent. A 44 ans, cet énarque, ancien collaborateur d'Emmanuel Macron au ministère des Finances, représente la 1re circonscription de Gironde, l'une des trois bordelaises. Il est né "rive droite", a fait de longues et prestigieuses études (l'école Normale Sup en économie, Science Po, l'Ena) avant de devenir inspecteur des Finances.

Thomas Cazenave a été directeur adjoint d'Emmanuel Macron au ministère des Finances. Secrétaire général adjoint de l'Élysée à la fin de la présidence Hollande, il est devenu après la victoire de 2017 délégué interministériel à la transformation publique. Il avait démissionné pour se consacrer aux municipales de Bordeaux, désirant succéder à Alain Juppé et Nicolas Florian à la tête de la ville.