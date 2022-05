Législatives : Reconquête !, le parti d'Eric Zemmour, espère s'implanter dans le Loiret

Reconquête ! : c'est le nom du mouvement créé par Eric Zemmour lors de l'élection présidentielle, où il a recueilli 7% en France (6,8% dans le Loiret). Le parti d'extrême-droite se lance à présent dans les législatives de juin, en faisant campagne sur les "questions identitaires, régaliennes et migratoires" et avec l'espoir d'amorcer son ancrage local, . Ainsi dans le Loiret, il y a des candidats Reconquête ! dans les 6 circonscriptions.

"Il faut résister aux salafistes"

Pour ce scrutin, Reconquête ! dans le Loiret a misé surtout sur des nouveaux venus en politique : 4 sur ses 6 candidats se présentent pour la première fois, c'est le cas de l'Orléanais Eric de Nas de Tourris dans la 5ème circonscription (Fleury-Pithiviers). "Je n'ai jamais voulu faire de politique, explique-t-il, mais j'y vais parce qu'il y a des messages à faire passer, des vérités à redonner aux Français : ils pensent que sans l'Europe, la France ne peut plus rien faire, alors que c'est faux. La France est un peuple de génie, il faut retrouver le génie français et l'art de vivre à la française."

Isabelle Lamarque, qui elle aussi est une néophyte en politique, est plus explicite. Cette habitante de Chécy se présente dans la 3ème circonscription (Sologne-Gien) : "La France est dans un tel état que je me suis dit "Ce n'est pas possible, tu ne peux pas rester sans rien faire, juste à râler", alors j'ai décidé de m'engager." Et de poursuivre : "Le slogan de Reconquête ! c'est "Pour que la France reste la France", mais dans certaines villes c'est déjà "Pour que la France redevienne la France." Ne serait-ce que dans le judo-club de mes enfants, j'ai dû intervenir parce que des parents salafistes voulaient que leur fille soit voilée sur le tatami. Le burkini, le voile, ce ne sont pas des non-sujets, il faut absolument résister à cela."

2 candidats passés par le RN

Pour ses premiers pas en politique, Eric de Nas de Tourris a tenu à se former : ce conseiller en entreprise a suivi à Lyon les cours de l'ISSEP (Institut de Sciences sociales, économiques et politiques), l'école de Marion Maréchal. "En 2017, il y a eu beaucoup de primo-arrivants parmi les députés macronistes, souligne-t-il, et ce que je constate, c'est que certains n'étaient pas bien formés et n'avaient peut-être pas le niveau suffisant - c'est d'ailleurs pourquoi l'Assemblée nationale est devenue une chambre d'enregistrement plus que de débat."

En revanche, 2 candidats de Reconquête ! dans le Loiret ont un passé politique : Alexandre Cuignache, ancien conseiller régional RN d'Eure-et-Loir (de 2015 à 2021), qui se présente dans la 4ème circonscription et Patricia Lequen, candidate aux départementales l'an passé à Beaugency sous l'étiquette RN (21% au 1er tour) - lorsqu'il y a 2 semaines, France Bleu Orléans avait évoqué son nom pour une candidature Reconquête ! aux législatives, elle nous avait appelés pour assurer qu'elle ne serait pas candidate : elle a donc changé d'avis... Reste une question : quel espace politique peut espérer Reconquête ! ? "Entre les LR phagocytés par le centre et le RN qui a fait un virage économique à gauche, il y a une place immense à prendre pour les conservateurs de droite", répond Isabelle Lamarque.

Les candidats soutenus par Reconquête ! dans le Loiret :