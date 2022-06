Législatives Rennes-Sud : les propositions des candidats pour votre pouvoir d'achat

Quatorze candidats sont en lice pour décrocher le siège de député de la première circonscription d'Ille-et-Vilaine. Le siège est vacant depuis la condamnation du député sortant LREM Mostafa Laabid. Dans cette circonscription, qui s'étend des quartiers populaires du Sud de Rennes, jusqu'à Bruz en passant par Chantepie et Vern-sur-Seiche, nous avons choisi d'interroger des candidats sur la question du pouvoir d'achat

Jean Bruno Barguil, candidat pour l’union de la droite et du centre - "il faut rendre plus avantageuses les heures supplémentaires"

Jean-Bruno Barguil, soutenu par l'UDI et LR © Radio France - Céline Guétaz

"Le pouvoir d'achat est lié au travail. Il faut augmenter la prime d'activité. Il y a de nombreux métiers, pour lesquels il manque 200 à 300 euros par mois. C’est le cas des infirmières, des professeurs… Donc aujourd'hui, il faut réfléchir à une politique salariale. C'est très bien d'avoir augmenté le Smic. Mais aujourd’hui, il faut que toutes les heures supplémentaires au-dessus de 35 h soient défiscalisées pour que véritablement, lorsqu’on fait 4 heures de plus, on gagne 80 ou 100 euros de plus. Il faut donner la possibilité de travailler en heures supplémentaires mais de façon très bénéfique, c'est à dire avec des taux très bonifiés, et que toutes ces heures supplémentaires soient non fiscalisées au niveau des impôts. Il faut aussi donner la possibilité aux entreprises de verser des primes non fiscalisées. Ce sont au moins quelques pistes pour pouvoir augmenter le pouvoir d'achat."

Nadine Desprès, Rassemblement National - "il faut baisser la TVA sur les produits comme le carburant et le fioul"

Nadine Desprès, pour le Rassemblement national - DR

"A l'occasion de la campagne présidentielle, Marine Le Pen a largement développé le thème du pouvoir d’achat. Notre mesure phare concerne la baisse de la TVA de 20 à 5% sur tous les produits énergétiques, dont le carburant, le fioul, le gaz et l’électricité. Nous souhaitons les qualifier de biens de première nécessité. Nous souhaitons aussi supprimer la redevance audiovisuelle et ré-indéxer les retraites sur l'inflation. Pour les jeunes, nous voulons faciliter l'accès à la propriété avec des prêts immobiliers à taux zéro jusqu'à 100.000 euros sur dix ans, réservés aux couples de moins de 30 ans pour favoriser leur installation. A la différence de ce que fait et propose Emmanuel Macron, nous voulons proposer des aides pérennes et non pas temporaires sous forme de chèque. L'idée, c'est de réinjecter du pouvoir d'achat et tout le monde a besoin de pouvoir d'achat. "

Valérie Hamon, Lutte ouvrière - "par la grève et les manifestations, on peut changer le rapport de force"

Valérie Hamon pour Lutte ouvrière © Radio France - Céline Guétaz

"Le vrai problème, ce sont les salaires et des retraites, les revenus des travailleurs, des allocations chômage, des allocations pour les adultes handicapés, tout ça est en baisse ou est bloqué et ce, depuis des années. Il faut au moins 2 000 euros par mois pour vivre. Et non seulement il faudrait 2 000 euros, mais il faudrait que ce soit indexé sur les prix. En mettant un bulletin Lutte ouvrière dans l'urne, quelle que soit la circonscription, ça veut dire qu'on a conscience que la voie à suivre, ce sera le retour des grèves et des manifestations collectives pour le monde du travail, avec les retraités, avec les salariés actifs pour pouvoir changer le rapport de force avec les grandes entreprises, le grand patronat, qui en ce moment fait ce qu'il veut. "

Fréderic Mathieu, (France Insoumise) pour la NUPES, Nouvelle union populaire écologique et solidaire - "nous sommes pour le blocage des prix et un smic à 1.500 euros"

Frédéric Mathieu, pour la NUPES © Radio France - Céline Guétaz

"La circonscription sur laquelle je suis candidat est composée majoritairement de quartiers populaires, à côté de villes de la métropole. La question du salaire et des moyens dont on dispose pour notre subsistance est prégnante. Nous, ce qu'on propose, c'est un blocage des prix de première nécessité, pour le carburant mais aussi pour un certain nombre de produits alimentaires et d'hygiène. Le blocage des prix a déjà été mis en œuvre en France, notamment dans les années 80, face à une inflation galopante. C’est un acte d'autorité de l'Etat dans l'intérêt général. Parce que si on attend que les acteurs privés se mobilisent, je pense qu'on peut attendre longtemps. L'augmentation du Smic, est aussi une nécessité. Nous souhaitons un Smic à 1 500 euros net. Soit 1900 euros brut. Il ne s'agit pas d'augmenter le net comme le propose par exemple certains mouvements politiques de droite en supprimant des cotisations sociales. Pour cela, on aura un accompagnement particulier sur les TPE et PME. On fait bien le distinguo entre les différentes strates économiques et surtout entre des acteurs qui sont mondialisés et qui finalement sont assez peu responsables et des acteurs économiques locaux très responsables. On ne laissera pas les gens au bord de la route. Aujourd'hui, à travers le CICE, il y a des dizaines de milliards d'euros qui sont versés à des très grandes entreprises qui sont cotées en Bourse pour des emplois qui ne sont jamais créés. Nous, on préfère retirer ces aides et travailler sur la relocalisation de production industrielle ou semi-industrielle."

Hind Saoud, candidate Ensemble pour la majorité présidentielle - "nous allons renforcer la prime Macron"

Hind Saoud, Ensemble pour la Majorité présidentielle © Radio France - Céline Guétaz

"Si les Français décident de donner une majorité à Emmanuel Macron juste après les législatives, il y aura une loi qui portera des mesures en direction du pouvoir d'achat. Cette loi intégrera une sorte de bouclier social, des mesures sociales mais aussi des mesures qui concernent la rémunération par le travail. Nous avons déjà contenu l'inflation. On est à 4,8 % en France, en Allemagne, c'est 8%, en Espagne c'est 9 %, aux Pays-Bas, c'est 11 %. Des mesures ont été déjà prises en France pour contenir l’inflation mais on va aller beaucoup plus loin. En direction des retraités avec l'indexation des retraites sur l'inflation, en direction des fonctionnaires puisqu'on a bien vu leurs indices étaient gelés. Il va falloir avoir aussi des mesures en direction des personnes en précarité. La prime Macron va aussi être renforcée. Nous allons permettre le partage des profits dans les entreprises qui distribuent des dividendes, pour faire en sorte que les salariés en profitent, ce sera une obligation. Il y aura aussi des baisses d'impôt. Ce qu'on souhaite, c'est ne pas fragiliser encore plus les entreprises. Nous sommes pour une revalorisation par le travail via la prime, via le partage des profits, via l'accompagnement des entreprises et via les aides directes aux particuliers. Augmenter le Smic jusqu’à 2.000 euros demandent certains ! On ne peut pas être dans des propositions démagogiques dont on sait ce qu'elles produiront : plus d'inflation et un appauvrissement de notre économie."

Sont également candidats dans cette première circonscription :

Khalid Bajjouj pour l’Union des démocrates musulmans français, Gwenola Bouriel pour le Parti animaliste, Yannick Le Moing pour le Mouvement écologiste indépendant, Sébastien Girard pour le Parti breton, Martin Gaumont sans étiquette, Jean-François Monnier pour l’UDB, Laurent Priet pour le Parti ouvrier indépendant démocratique, Gautier Rouleau pour les Patriotes et Laurent Siegward, pour Reconquête