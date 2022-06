Quinze ministres et secrétaires d'État étaient présents pour le second tour des élections législatives, dimanche. Trois d'entre eux ont été battus. Un désaveu pour la coalition présidentielle arrivée en tête mais qui échoue à conserver la majorité absolue à l'Assemblée nationale.

Législatives : résultats contrastés pour les ministres et les ténors de la coalition présidentielle

Scénario du pire pour la coalition présidentielle. Les soutiens d'Emmanuel Macron n'ont obtenu qu'une majorité relative à l'issue du second tour des législatives dimanche : 234 sièges, loin des 289 espérés, selon les estimations d'Ipsos / Sopra Steria pour Radio France, France Télévisions, France24/RFI/MCD et LCP Assemblée Nationale. Quinze membres du gouvernement étaient candidats dont la Première ministre. Si Élisabeth Borne l'a emporté de peu dans sa circonscription du Calvados, trois membres de son équipe sont battues. Selon une règle non écrite imposée par l'Élysée, elles vont devoir quitter le gouvernement. Deux figures LREM ont également échoué. France Bleu fait le point.

Les figures du parti battues ❌

Richard Ferrand, battu dans la 6e circonscription du Finistère

Le président sortant de l'Assemblée nationale Richard Ferrand (Ensemble) a été battu dans la 6e circonscription du Finistère. Il a obtenu 48,77% des voix, selon les résultats partiels publiés par le ministère de l'Intérieur, contre 51,23% pour Mélanie Thomin, la candidate de la Nupes.

"Je viens de prendre acte des résultats indiquant que les électrices et les électeurs de la 6e circonscription du Finistère ont choisi d'élire députée ma concurrente", a déclaré ce proche d'Emmanuel Macron et pilier de la macronie depuis son QG de campagne à Châteaulin. Il a également adressé ses "félicitations" et "vœux de plein succès" à son adversaire socialiste, professeure de français de 38 ans, qui l'a battu de 804 voix.

Christophe Castaner, battu dans la 2e circonscription des Alpes-de-Haute-Provence

Christophe Castaner a été battu dans la 2e circonscription des Alpes-de-Haute-Provence. Le patron sortant des députés LREM a recueilli 48,51% des voix. Le candidat de la Nupes Léo Walter est élu avec 51,49% des voix.

Les ministres battus ❌

Amélie de Montchalin, battue dans la 6e circonscription de l'Essonne

Le candidat de la Nupes dans la 6e circonscription de l’Essonne, Jérôme Guedj, a annoncé dimanche soir sa victoire face à la ministre de la Transition écologique Amélie de Montchalin. Le scrutin s'annonçait très serré. Le socialiste, conseiller régional d'Île-de-France, était arrivé en tête le soir du 12 juin, recueillant 38,31% des voix contre 31,46% pour la députée sortante, qui l'avait emporté avec 61,3% des suffrages en 2017.

Brigitte Bourguignon, battue dans la 6e circonscription du Pas-de-Calais

La ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, a été battue sur le fil (56 voix) par une candidate du Rassemblement national dans le Pas-de-Calais, où elle était élue depuis 2012. Elle récolte 49,94% des suffrages, contre 50,06% pour la candidate du RN Christine Engrand, selon les résultats publiés par la préfecture du Pas-de-Calais. La ministre, anciennement chargée de l'Autonomie au gouvernement, avait obtenu 32,10% des suffrages exprimés au premier tour du scrutin, devant la candidate du Rassemblement national Christine Engrand (30,33% des voix).

Justine Benin, battue dans la 2e circonscription de Guadeloupe

La secrétaire d'État chargée de la Mer, Justine Benin, a été battue par le candidat Christian Baptiste, soutenu par la Nupes. Ce dernier a recueilli 58,65% des voix, contre 41,35% pour la secrétaire d'État récemment nommée. Justine Benin était pourtant arrivée en tête le soir du premier tour, avec 31,31% (contre 26,78% pour son rival). Christian Baptiste, maire de Sainte-Anne et secrétaire général de l'Association des maires de Guadeloupe, avait été nommé vice-président de la région avant de faire son entrée à l'Assemblée nationale.

Les ministres élus ou réélus ✅

Élisabeth Borne, élue dans la 6e circonscription du Calvados

La Première ministre Élisabeth Borne est arrivée en tête de la 6e circonscription du Calvados (Vire-Evrecy) au second tour des élections législatives avec 2.202 voix d'avance, selon les résultats définitifs communiqués par le ministère de l'Intérieur ce dimanche soir. Élue pour la première fois de sa carrière politique, la candidate Ensemble ! Majorité présidentielle a obtenu 52,46% des voix devant le candidat de la Nupes Noé Gauchard (47,54%).

Gérald Darmanin, élu dans la 10e circonscription du Nord

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé sa victoire sur son compte Twitter. Il s'est imposé dans la 10e circonscription du Nord avec 57,52% des voix face à Leslie Mortreux, candidate de la Nupes, qui a recueilli 42,48% des suffrages. Gérald Darmanin avait été député UMP de cette circonscription entre 2012 et 2016.

Olivier Dussopt, réélu dans la 2e circonscription de l'Ardèche

Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, est réélu député de la 2e circonscription de l’Ardèche avec 58,86% des voix, contre 41,14% pour Christophe Goulouzelle, de la Nupes. Au premier tour, le ministre du Travail était arrivé premier, avec 30,04% des suffrages exprimés. Il était suivi de son concurrent soutenu par la Nupes (23,58%) et de Cyrille Grangier pour le Rassemblement national (19,03%). Olivier Dussopt est député depuis 2007 de cette circonscription.

Damien Abad, réélu dans la 5e circonscription de l'Ain

Le ministre des Solidarités, accusé de viol ou de tentative de viol par trois femmes, a été élu dimanche soir avec 57,9% des suffrages exprimés, contre 42,1% contre la candidate de la Nupes Florence Pisani. Député sortant de cette circonscription, le ministre semble avoir bénéficié du report de voix du candidat LR, qui avait obtenu 9,93% des suffrages au premier tour.

Olivier Véran, réélu dans la 1re circonscription de l'Isère

L'ancien ministre de la Santé Olivier Véran a été réélu dimanche député dans la 1re circonscription de l'Isère, selon les résultats publiés par le ministère de l'Intérieur. Désormais ministre des relations avec le Parlement et candidat Ensemble, il a obtenu 55,53% des voix, devant le candidat de la Nupes Salomé Robin, 44,47% des suffrages.

"Nous allons construire très vite une majorité absolue", a-t-il assuré dimanche soir. Au premier tour, il avait recueilli 40,5% des suffrages exprimés, contre 36,86% pour sa rivale, dont le score a donc baissé entre les deux tours. Ancien suppléant de la députée socialiste Geneviève Fioraso, Olivier Véran avait été élu député de cette circonscription en 2017, avec 68,1% des voix.

Marc Fesneau, réélu dans la 1re circonscription du Loir-et-Cher

Récemment nommé ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau a obtenu 56,47% des voix au second des élections législatives dans la 1re circonscription du Loir-et-Cher, selon les résultats complets publiés par le ministère de l'Intérieur.

Il conserve ainsi son poste de député. Son adversaire Reda Belkadi, candidat de la Nupes a recueilli 46,53% des suffrages.

Franck Riester, réélu dans la 5e circonscription de Seine-et-Marne

Le ministre délégué au Commerce extérieur et à l'Attractivité de la France a attiré suffisamment d'électeurs pour l'emporter, avec 53,21%, face au candidat du RN, François Lenormand (46,79%). L'ancien ministre de la Culture avait recueilli 29,27% des suffrages exprimés au premier tour, arrivant en tête devant le candidat du Rassemblement national (25,41%). Franck Riester est député de cette circonscription depuis 2007, ayant été élu avec les étiquettes UMP puis Les Républicains.

Clément Beaune, élu dans la 7e circonscription de Paris

En difficulté à l'issue du premier tour, le ministre délégué à l'Europe Clément Beaune a été élu de justesse à Paris, face à la candidate de la Nupes Caroline Mecary. Il a recueilli 50,73% des suffrages exprimés, contre 49,27% pour son adversaire. L'avocate avait recueilli 41,4% le soir du premier tour, devançant sensiblement Clément Beaune (35,81%). Dans cette circonscription parisienne, le candidat d'En Marche ! Pacôme Rupin l'avait emporté en 2017 avec 55,9% des voix, devant le sortant Patrick Bloche (PS).

Stanislas Guerini, réélu dans la 3e circonscription de Paris

Courte victoire également pour le ministre de la Fonction publique et délégué général du parti Renaissance (ex-La République en marche) Stanislas Guerini, qui briguait un deuxième mandat dans la capitale.

Il a été réélu avec 51% des voix dans la 3e circonscription de Paris, face à l’écologiste Léa Balage El Mariky (49%). Le député sortant, délégué général de La République en marche, était en difficulté pour ce second tour. Il était arrivé deuxième le soir du 12 juin avec 32,51% des voix, loin derrière sa rivale écologiste soutenue par la Nupes (38,66% des voix). Il y a cinq ans, Stanislas Guerini l'avait emporté avec 65,5% des suffrages.

Gabriel Attal, réélu dans la 10e circonscription des Hauts-de-Seine

Gabriel Attal, ministre des Comptes publics et ex porte-parole du gouvernement, est facilement réélu dans la 10e circonscription des Hauts-de-Seine. Il a recueilli 59,85% des voix contre 40,15% pour Cécile Soubelet (Nupes).

Olivia Grégoire, élue dans la 12e circonscription de Paris

Olivia Grégoire, porte-parole du gouvernement, a été élue députée de la 12e circonscription de Paris selon les résultats complets du ministère de l'Intérieur. La secrétaire d'État, candidate Ensemble, a obtenu 68,51% des voix, devant la candidate de la Nupes Céline Malaisé, 31,49% des suffrages.

Yaël Braun-Pivet, réélue dans la 5e circonscription des Yvelines

Yaël Braun-Pivet a été réélue députée de la 5e circonscription des Yvelines, selon les résultats définitifs publiés par le ministère de l'Intérieur. La ministre des Outre-mer, candidate Ensemble-Renaissance, a obtenu 64,62% des voix, devant la candidate de la Nupes Sophie Thévenet, 35,38%.