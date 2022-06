Législatives : revivez le débat musclé dans la 4e circonscription de Haute-Garonne

Ce mardi 7 juin, France Bleu Occitanie organisait un débat pour les élections législatives dans la 4e circonscription de Haute-Garonne entre Fatiha Agag-Boudjahlat (MRC), Marie-Claire Constans (Ensemble), Bertrand Serp pour LR et François Piquemal pour LFI et la Nupes. Le débat a été musclé.

Les quatre candidats en débat. De gauche à droite : Bertrand Serp, François Piquemal, Marie-Claire Constans et Fatiha Agag-Boudjahlat.

Dernier débat des Législatives sur France Bleu Occitanie avant le premier tour dimanche 12 juin. Après Castres, Montauban, Saint-Gaudens et Toulouse, à Balma dans la 3e circonscription de Haute-Garonne et à Blagnac dans la 1e circonscription jeudi dernier, 6e débat ce mardi soir.

France Bleu Occitanie a posé ses micros et ses caméras au restaurant « Les Chimères », place Saint-Cyprien à Toulouse pour parler des enjeux de cette 4e circonscription pendant une heure. Au menu : la mixité sociale, la sécurité, le pouvoir d’achat et enfin l'enjeu politique. Quatre candidats ont débattu : Fatiha Agag-Boudjahlat (MRC), Marie-Claire Constans (Ensemble), François Piquemal pour la Nupes et Bertrand Serp pour Les Républicains.

Un débat corsé, à retouver en intégralité. Copier

Circonscription contrastée, quelle mixité ?

C’est une circonscription 100% toulousaine qui brasse des populations très différentes puisqu'elle va du quartier Bonhoure à St-Simon en passant par la très chic place Dupuy, le Capitole, Esquirol, le Mirail, Lardenne et le quartier Saint-Cyprien qui est assez représentatif de la mixité de cette 4ème circonscription à la fois populaire cosmopolite, familial et branché. Comment fait-on pour soutenir cette mixité ? Les candidats ont chacun leur idée :

François Piquemal, ancien dirigeant du DAL est favorable à l'encadrement des loyers à la baisse.

Fatiha Agag-Boudjahlat dénonce une absence de mixité sociale : "chacun vit de son côté avec un évitement de la carte scolaire". Elle se plaint d'une très forte densité démographique, et s'offusque notamment que "dès qu'une personne âgée décède sa maison est rasée et remplacée par un immeuble". La candidate habituée des plateaux télé, lance sa première punch-line à François Piquemal en le traitant de menteur et en lui assénant un "vous pouvez terminer vos mensonges".

Bertrand Serp propose le développement de l'accession sociale via un bail réel solidaire avec des appartements 20 à 30% moins cher afin de lutter contre la gentrification.

Marie-Claire Constans est favorable à la destruction de 5 tours au Mirail.

Sécurité

Point noir en matière de sécurité : le deal au Mirail.

François Piquemal, très attaqué par les autres candidats depuis le début du débat propose de "légaliser les drogues douces et de créer un monopole d'état pour faire de la prévention".

Marie-Claire Constans salue le travail des bailleurs, se dit favorable à la légalisation des drogues douces et dénonce la sous-dotation du parquet de Toulouse en matière de magistrats. Tandis que Fatiha Agag-Boudjahlat, assesseur au tribunal pour enfants dénonce le manque d'enquêteurs "pour casser les trafics" et affirme qu'il a fallu "faire appel à des Tchéchènes" pour faire régner l'ordre dans le quartier.

Bertrand Serp, président de Toulouse Métropole Habitat estime que "l'état est défaillant pour assurer la sécurité des locataires dans les quartiers difficiles" et affirme qu'il faut augmenter les effectifs de police nationale.

Pouvoir d'achat

Alors que l’inflation pourrait entrainer un surcoût de 90 euros par mois pour les ménages français, voici les propositions des candidats de la 4e circonscription de Haute-Garonne en matière de pouvoir d'achat.

Marie-Claire Constans affirme que si la majorité présidentielle l'emporte, le pouvoir d'achat sera le premier sujet qui sera débattu à l'Assemblée Nationale, elle parle de "revaloriser les retraites, d'augmenter le point des fonctionnaires, proposer des chèques alimentaires et vise le plein emploi".

François Piquemal veut "bloquer le prix des produits de première nécessité, mettre le SMIC à 1500 euros et une allocation d'autonomie pour les jeunes au dessus du seuil de pauvreté".

Bertrand Serp propose "la baisse de la TVA sur 100 produits tels les pâtes et les produits d'hygiène, aucune retraite en dessous du SMIC, une défiscalisation des pensions alimentaires, ainsi qu'une baisse des charges pour les entreprises et les commerces".

Fatiha Agag-Boudjahlat prend l'exemple des factures de chauffage désormais trop lourdes à payer pour certains foyers "obligés de rester en polaire". "Le travail doit payer" dit-elle, elle veut "augmenter les salaires et défiscaliser les heures supplémentaires".

Enjeu politique

Pour le favori François Piquemal, la clé de l'élection se trouve dans la "participation".

Bertrand Serp attaque le résultat du candidat sortant Mickaël Nogal (En Marche) qui ne se représente pas. Et affirme que la NUPES éclatera comme "Archipel a éclaté à l'issue des municipales".

Marie-Claire Constans, ancienne collaboratrice parlementaire de Mickaël Nogal, affirme être "la seule à connaître la réalité de la fonction".

Fatiha Agag-Boudjahlat estime que "François Piquemal donne des leçons à tout le monde, trahit les classes populaires" et refuse en conséquence toute alliance au second tour.

Le débat a attiré le public. © Radio France - Julien Corbère

Les élections législatives ont lieu les 12 et 19 juin. La 4e circonscription de Haute-Garonne compte 125.000 habitants selon les derniers chiffres. A peu près la moitié est appelée à voter. Les autres candidats sont :

Patrick MARCIREAU (LO)

Sandrine LAFARGE (Education, démocratie et dignité)

Raimon SABATé (parti animaliste)

Arthur COTTREL (Reconquete)

Jacme Delmas (Bastir Occitanie pour les Régionalistes)

Khady-Alberte SY (Divers gauche)

Cécile Brandely (Divers extrême-gauche)

Anaïs Jalouneix (Divers gauche)

Jean-Pierre Car-salade (Divers centre)