Législatives: revivez le débat de la cinquième circonscription de la Loire sur France Bleu

Le duel 100% féminin a tenu toutes ses promesse au Scarabée de Roanne où Clotilde Robin (LR), Brigitte Dumoulin (PS), Sarah Brosset (FN), Nathalie Sarles (REM) et Véronique Rakose-Truchet (FI) ont débattu de leurs programmes pour la cinquième circonscription de la Loire.

Quatrième débat des législatives dans la Loire organisé par France Bleu Saint-Etienne Loire en partenariat avec La Tribune-Le Progrès. Nous étions ce jeudi soir au Scarabée de Roanne pour évoquer les différents enjeux de la 5e circonscription, celle du roannais et du Nord du département. Autour de la table, 5 candidates : Nathalie Sarles pour la République en Marche, Clotilde Robin pour Les Républicains, Sarah Brosset la candidate du Front National, Brigitte Dumoulin représentant le Parti Socialiste, et Véronique Rakose-Truchet de la France Insoumise. Il y a douze candidats sur cette 5e circonscription. Les électeurs pourront également voter pour Jean-Luc Villemagne ( PCF), Edith Roche ( LO), Alain Valentin (EELV), Brice Fuquemo (UPR) Karine Maurice (Debout la France.) ainsi que deux candidats sans étiquette Colette Roussel et Céline Thomas.

Le débat: présentation des candidates Copier

Chapitre 1: la réforme du code du travail

"Le seul personnage que j'ai vu se réjouir de cette réforme du code du travail c'est Mr Gattaz " Véronique Rakose France Insoumise pic.twitter.com/iWhAzxUTqG — FBleu StÉtienneLoire (@bleustetienne) June 1, 2017

Le débat chapitre 1: la réforme du code du travail Copier

Chapitre 2: économie et emploi

"Nous avons un secteur industriel d'excellence dans le roannais mais il faut favoriser la formation des jeunes" Brigitte Dumoulin PS pic.twitter.com/RtnL5O8c9j — FBleu StÉtienneLoire (@bleustetienne) June 1, 2017

Le débat chapitre 2: économie et emploi Copier

Chapitre 3: agriculture et ruralité

"Emmanuel Macron propose de tout remettre à plat en convoquant des états généraux de l'agriculture" Nathalie Sarles REM pic.twitter.com/sHN50vP7CJ — FBleu StÉtienneLoire (@bleustetienne) June 1, 2017

Le débat chapitre 3 : agriculture et ruralité Copier

Chapitre 4: sécurité et question migratoire

"Il faut plus de policiers mais le code procédure pénale doit être simplifié" Sarah Brosset FN pic.twitter.com/P9lthe5Or1 — FBleu StÉtienneLoire (@bleustetienne) June 1, 2017

Le débat chapitre 4: sécurité et question migratoire Copier

Chapitre 5: les intercommunalités

Le débat chapitre 5: les intercommunalités Copier

Conclusion du débat et profession de foi des candidates

"Je serai la député de tous les roannais sans distinction partisane car j'ai une très grande ouverture d'esprit" Clotilde Robin LR pic.twitter.com/fF4EGuvOJW — FBleu StÉtienneLoire (@bleustetienne) June 1, 2017