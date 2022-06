Législatives : revivez le débat entre Andrée Taurinya et Jean-Michel Mis (2e circonscription de la Loire)

Le débat de l'entre-deux-tours des législatives sur la 2e circonscription de la Loire, celle de Saint-Etienne Sud, avait lieu sur France Bleu Saint-Etienne Loire ce jeudi. Les équilibres politiques, le climat et la santé au programme de ce débat entre les deux finalistes

Le second tour des élections législatives sur la 2eme circonscription s'annonce tendu. Jean-Michel Mis, député LREM sortant, brigue un second mandat. Il a obtenu 27.4% des voix au 1er tour, devancé par Andrée Taurinya, de la Nupes, 34.4% des suffrages dimanche dernier.

Les enjeux politiques

C'est Andrée Taurinya qui est arrivée en tète du premier tour dimanche dernier avec 34.4% des suffrages. Cela représente 7 738 voix , soit 4 200 de plus qu'il y a 5 ans et plus encore que le total gauche de 2017. "On constate la dynamique depuis la présidentielle" sourit-elle. "Les gens se retrouvent dans cet accord programmatique et historique. On ne sait pas ce que les gens feront au 2e tour. En tout cas, ils n'ont pas tous voté pour le représentant d'Emmanuel Macron. Il y a beaucoup d'abstentionnistes qu'on essaie de réveiller".

Jean-Michel Mis a de son côté perdu 2700 voix en l'espace de 5 ans. Le député sortant explique ce revers : "nous sommes en situation de gestion. La dernière fois nous étions dans une période différente où nous n'avions pas eu à gérer la crise sociale, la crise sanitaire, la crise internationale. Les choix pris dans ces périodes là sont parfois courageux et je pense les avoir assumé, même si on me le reproche. Le travail que je mène c'est donc de montrer que c'est une campagne de responsabilité, de faire des propositions audacieuses mais réalistes".

Le pouvoir d'achat

Le pouvoir d'achat c'est la première préoccupation des Français. C'est une réalité pour de nombreux habitants de la circonscription. Le gouvernement prépare un paquet de mesures mais seront-elles suffisantes pour remettre les Français d'aplomb ? "Non", reconnait le député sortant, "car on ne voit pas toujours venir les crises. Elles nous impactent et continueront de nous impacter. Personne n'aura une baguette magique le 19 juin. La meilleure de résoudre ces crises ce n'est pas de bloquer les prix comme M. Mélenchon. Couper les vivres des entreprises en bloquant les prix, ce sera plus de chômage et plus de difficultés".

Andrée Taurinya persiste et signe, "c'est la bonne solution, cela s'est déjà fait par le passé. Nous voulons prendre l'argent où il est en rétablissant l'ISF, en échelonnant les impôts pour le rendre plus juste pour que les plus riches contribuent au bien commun. Le pouvoir d'achat passe aussi par les services publics, l'hôpital, les soins gratuits, l'école. On titularisera tous les précaires de la fonction publique et ça redonnera du pouvoir d'achat".

L'Ukraine et l'OTAN

Emmanuel Macron est ce jeudi à Kiev avec le chancelier allemand Olaf Scholz et le chef du gouvernement italien Mario Draghi. Tout le monde n'est pas d'accord au sein de la Nupes sur le positionnement par rapport à l'Otan. LFI proposera le retrait immédiat de la France du commandement intégré de l'Otan puis, par étapes, de l’organisation elle-même. Les communistes souhaitent aller jusqu'à sa dissolution tandis que le PS est favorable au maintien dans l'Otan. "C'est difficile d'avoir une position tranchée vue la période" analyse Andrée Taurinya avant de poursuivre : "Je vous remercie de pointer qu'on est pas toujours d'accord sur tout dans ce programme même si on est d'accord sur les 640 mesures. Il doit avoir des débats sur certains thèmes dont celui-ci".

Une position que n'accepte pas le député macroniste Jean-Michel Mis : "Il y a une guerre aux portes de l'Europe qui va nous impacter pendant des années et on nous explique qu'il faut en discuter. Non, il ne faut pas en discuter. Il y a des hommes et des femmes qui meurent tous les jours en Ukraine, des enfants massacrés, des femmes violées. Sortir de l'OTAN c'est enlever sa ceinture de sécurité quand on roule à 200km/heure sur l'autoroute".