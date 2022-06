Législatives : revivez le débat entre Laetitia Copin et Quentin Bataillon (1ère circonscription de la Loire)

Le grand débat de l'entre-deux-tours des législatives sur la 1ère circonscription de la Loire, celle de Saint-Etienne Nord, avait lieu sur France Bleu Saint-Etienne Loire ce mercredi. Les équilibres politiques, le climat et la santé au programme de ce débat entre les deux finalistes.

Focus sur la 1ère circonscription détenue par la gauche jusqu'à présent. C'est Quentin Bataillon pour la majorité présidentielle qui est arrivé en tète du 1er tour avec 23.5% des voix. Il est opposé à Laetitia Copin de la Nupes qui a recueilli 22.6% des suffrages.

Les équilibres politiques

Le 6 juin dernier, lundi de Pentecôte, la Nupes a organisé un fête militante dans le quartier de Montreynaud. Hier on a appris que la Ville de Saint-Etienne portait plainte pour occupation illégale du domaine public, mise en danger d'autrui et vol d'électricité. "Je n'ai pas volé d'électricité" rigole Laetitia Copin. "J'ai pris de l'électricité dans un bar comme je l'ai fait en centre-ville pour d'autres fêtes. Je n'ai pas connaissance de cette plainte. M. le maire communique par réseaux sociaux ce qui n'est pas reconnu administrativement. Il a perdu tellement de voix à Saint-Etienne dans les quartiers populaires qu'il essaie d'apparaitre dans les médias". "La justice fera son travail" réagit de son côté Quentin Bataillon. "Ce qui compte par rapport à Gael Perdriau c'est son soutien parce qu'il pense que le projet que je porte avec le président de la République est meilleur, plus clair, mieux financé et plus crédible que celui de la Nupes".

Le climat et la sécurité

La planification de la transition écologique est l'un des axes forts du gouvernement d'Elisabeth Borne. Un domaine où l'on attend plus précisément la gauche que Quentin Bataillon ? "Non car c'est un terrain qui a déjà été occupé depuis 2017 avec de grandes lois sur le climat adoptés, sur le gaspillage alimentaire, contre l'usage du plastique. Nous continuons sur ce chemin là. L'objectif c'est la neutralité carbone d'ici 2050. La planification sera territoriale, organisée avec les élus, les citoyens. Enfin ce qui nous oppose avec Mme Copin c'est le nucléaire. Nous pensons que sans lui il n'y a pas de souveraineté énergétique".

Une position que n'admet pas la candidate de la Nupes : "Je suis très en colère d'entendre ça. L'enjeu de cette élection c'est finalement stop ou encore ? Il faut arrêter de faire semblant que le nucléaire c'est décarboné. On arrête d'être des béni-oui-oui, de tout voter parce que M. Macron le demande. Il y a urgence à faire vraiment autre chose. Sur les rénovations énergétiques par exemple, les gens ne savent pas les faire, les dossiers sont monstrueux alors que ca pourrait créer de l'emploi local".

La santé

La santé, un thème pas anodin sur cette circonscription où le CHU de Saint-Etienne est installé, d'autant plus pour Laetitia Copin dont le suppléant Yannis Akouche est étudiant infirmier. La Nupes propose de rouvrir des services d’urgences, des maternités et des EHPAD publics assurant un service de santé public de proximité à moins de trente minutes de chaque Français. Mais comment trouver les soignants alors qu'on a déjà du mal a recruter actuellement ? "Déjà, en les respectant" clame la candidate de l'union de la gauche. "En ne leur donnant pas une prime mais une revalorisation de salaire, en leur finançant leurs études. C'est budgété mais le plus important c'est de savoir ce qu'on veut à la fin, à l'intérieur du CHU".

"Sur la question de la santé, il faut être très humble. Des erreurs ont été commises par de nombreux gouvernements" lui répond Quentin Bataillon. "Aujourd'hui il y a une vraie prise de conscience, peut-être un peu tardive, mais qui existe. Il y a des investissements massifs. Je n'aurai aucune crainte à prendre une part de liberté sur le mode fonctionnement de l'hôpital notamment avec la tarification à l'acte. Les hôpitaux ne peuvent plus être seulement des centres de profits".