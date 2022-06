Législatives - Revoir le débat de la 3e circonscription (Grenoble-Fontaine) sur France Bleu Isère et France 3

De g. à d. : Stéphane Gemmani, Emilie Chalas, Elisa Martin et Clément Chappet, autour des présentateurs Jordan Guéant et Théo Hetsch.

Pouvoir d'achat, transports et sécurité : voilà les trois thèmes retenus pour ce débat des élections législatives, diffusé ce mercredi 8 juin sur France 3 Alpes, en partenariat avec France Bleu Isère. Zoom ce dimanche sur la 3ème circonscription de l'Isère, qui comprend une partie de Grenoble mais aussi Fontaine-Sassenage). C'est l'un des territoires les plus urbains de toute la région, l'un des plus populaires aussi. La troisième circonscription de l'Isère s'étend du sud de la ville de Grenoble à Veurey-Voroize en passant par Sassenage, Fontaine et les quartiers populaires de Villeneuve, Mistral ou Saint-Bruno.

Quelles réponses les candidat(e)s peuvent-ils apporter à l'ensemble de ces problématiques ? Découvrez les propositions des candidats dans le grand débat organisé par France 3 Alpes en partenariat avec France Bleu Isère.