Législatives : Ségolène Royal lance un pavé dans la circonscription de Delphine Batho

Ségolène Royal, ex présidente de Poitou Charentes, a secoué la campagne dans la 2ème circonscription des Deux-Sèvres. L'ancienne ministre de l'écologie a annoncé avoir voté pour Catherine Heintz, la candidate LREM alors que la sortante socialiste Delphine Batho se représente.

C'est un beau pavé dans la mare que Ségolène Royal a lancé ce mardi matin, histoire d'animer encore un peu plus la campagne électorale dans la 2ème circonscription des Deux- Sèvres. Delphine Batho, la socialiste sortante, y est en ballotage compliqué face à Christine Heintz la candidate La République En Marche. Celle ci a devancé de 905 voix l'élue PS et les reports de voix, la mobilisation des abstentionnistes s'annoncent importants voire essentiels en vue du deuxiéme tour.

La candidate En Marche est une bonne candidate" - Ségolène Royal.

Or ce matin chez nos confrères de BFM, Ségolène Royal a fait savoir qu'elle avait voté pour la candidate La République En Marche dans la circonscription des Deux-Sèvres estimant que c'est une "bonne candidate". Delphine Batho est une ancienne proche de Ségolène Royal mais les relations entre les deux femmes sont désormais tendues. Dès dimanche soir sur France Bleu Poitou, le politologue Dominique Breillat se demandait quel soutien ou absence de soutien Ségolène Royal pouvait apporter à _*Delphine Batho. C'est donc un "scud" que Ségolène Royal a envoyé.

Tous ceux qui ont soutenu Ségolène Royal et me soutiennent le vivent comme un manque de respect" - Delphine Batho

Mais Delphine Batho réplique et parle de Christine Heintz sans la citer comme une "candidate des cercles parisiens" à l'inverse de sa candidature "de terrain". " Les citoyens sont assez grands pour prendre leur décision tout seuls." déclare la candidats socialiste (la seule encore en lice dans le Poitou). *_"\ *Tous ceux qui me soutiennent et qui ont fait pendant des années les campagnes de Ségolène Royal, qui lui ont permis d'accéder à des hautes fonctions, le vivent comme un manque de respect" . Et Delphine Batho d'ajouter : "Je ne suis pas surprise. Les interventions guidées par de la rancune ou de la jalousie ne sont pas le centre du débat de cet entre deux tours". A la question Ségoléne royal aurait mieux fait de se taire ? Delphine Batho répond : "je ne m'exprime pas de cette façon"_

