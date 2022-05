Législatives : Sandrine Felder sera la candidate du parti Reconquête dans l'Indre

Cette femme de 51 ans, qui travaille dans la fonction publique, sera candidate sous l'étiquette du parti d'Eric Zemmour dans la 1ère circonscription de l'Indre lors des législatives des 12 et 19 juin prochains.

C'est une première pour Sandrine Felder. Jamais cette mère de famille ne s'était engagée en politique. "Le discours d'Eric Zemmour a eu un écho en moi. Avec la redistribution des cartes au niveau politique, j'ai eu envie de m'investir pleinement dans mon territoire" confie celle qui est proche du milieu culturel à Châteauroux.

"Eric Zemmour met les mots sur les choses qui se passent au quotidien"

La tentative d'électro-choc qu'a tenté d'amener Eric Zemmour à droite a séduit la fonctionnaire, qui dit avoir été sarkozyste puis filloniste : "Eric Zemmour a son franc-parler, qui plaît ou pas, mais il a le mérite de mettre les mots sur les choses qui se passent au quotidien. Je ne comprends pas qu'on puisse avoir un discours disant qu'Eric Zemmour est d'extrême-droite."

La candidate dit rejeter le terme "d'extrême" :" On peut être patriote et aimer son pays, c'est pas mal en soi, non ?"

L'absence d'accord avec le Rassemblement National ? "C'est dommage"

Face à elle, Sandrine Felder aura sans doute un candidat du Rassemblement National. Malgré l'appel à une union des droites d'Eric Zemmour, le RN n'a pas donné suite. "C'est dommage. C'est un regret dans le sens où l'union fait la force. Nous avons des divergences. Mais fondamentalement, on veut défendre notre pays, des valeurs, la ruralité."

La ruralité comme axe de campagne

La fonctionnaire veut se faire la porte-parole de la ruralité : "C'est vraiment quelque chose qui me tient à coeur. Je veux défendre notre mode de vie, notre ruralité. Il faut mettre le doigt sur le principal problème : le soutien aux agriculteurs. Ils sont là pour nous nourrir, ils sont méritants. Je veux les aider à vivre de leur travail."