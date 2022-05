Législatives : six candidats PS en Occitanie, Carole Delga n'exclut pas des candidatures face à des Insoumis

Dans l'accord signé entre LFI et le PS, seulement six circonscriptions sur 49 sont accordées aux socialistes en Occitanie. Surprise amère pour Carole Delga, la patronne de la région prévient que des candidatures socialistes indépendantes seront possibles face à des Insoumis en Occitanie.

Comme dans le Tarn dans le Lot ou les Hautes-Pyrénées, Carole Delga est venue ce mercredi dans l'Hérault présenter et soutenir les candidats socialistes aux législatives, aux côtés du président du conseil départemental. C'est donc à Montpellier que la présidente de région a appris le détail de l'accord signé ce midi entre la France Insoumise et le Parti Socialiste. En Occitanie, sur 49 circonscriptions, le PS n'en aura que six, dont quatre dans l'ex Midi-Pyrénées : celles des trois députés sortants, la Tarn-et-Garonnaise Valérie Rabault, le Commingeois Joël Aviragnet, et la Gersoise Gisèle Biémouret (qui ne se représente pas); s'ajoutent la 6e circonscription de Haute-Garonne dans l'Ouest Toulousain, une dans le Gard et une difficile à remporter dans l'Aude. Stupéfaction et amertume de l'élue socialiste de premier plan, qui participera ce jeudi soir au conseil national du PS. Elle n'avait pas prévu de prendre la parole avant, mais là, la pilule ne passe pas.

à lire aussi Carole Delga et Kléber Mesquida s'opposent à l'alliance entre les socialistes et les insoumis

Vous venez présenter vos candidats dans l'Hérault, comme vous l'avez fait la semaine dernière dans le Tarn. C'est une fronde ?

"Non, c'est un engagement clair, cohérent et sincère. Je suis pour l'union de la gauche, je la pratique depuis plusieurs années. Mais je suis favorable à une union compréhensible par nos citoyens. Cet accord, dont nous n'avons pas encore le contenu programmatique, prévoit seulement six candidats en Occitanie. Six pour 13 départements, c'est tout. Zéro sur les neuf circonscriptions de l'Hérault. À Toulouse où j'ai réalisé 68% des voix aux régionales, il n'y aura pas de candidat socialiste, zéro. Alors que 30% des militants socialistes sont en Occitanie, et un tiers des départements à gauche sont chez nous. Donc cet accord, je m'y oppose, il n'y a pas de juste représentation et j'aimerais connaitre le contenu programmatique. Avec la France Insoumise, je suis d'accord pour discuter quand il y a le risque de l'extrême droite, et savoir se désister au profit du candidat de gauche au soir du premier tour. Je l'ai déjà fait.

Six candidats, ce n'est pas une juste représentation pour une région qui représente 30% des militants PS

Vous dites être pour l'union de la gauche, mais il y en a une union qui se présente en ce moment....

Moi je ne veux pas d'une union factice pour se répartir des circonscriptions, je veux qu'elle dure. Le premier parti en France c'est celui de l'abstention, 17 millions de personnes n'ont pas voté à la présidentielle ou ont voté blanc ou nul. Si on continue avec ces méthodes, avec des accords en catimini, sans se prononcer sur l'Europe, l'Ukraine, la sécurité, la laïcité alors cet accord ne durera pas.

Pourtant vous refusez qu'on vous qualifie de dissidente ?

Je ne suis pas dans la sémantique. Il faut être dans la clarté et la sincérité. Les candidats que je soutiens ont un programme conforme à mes valeurs et bon pour les territoires. Je ne soutiendrai pas quelqu'un juste pour un bout de papier. Je veux pouvoir dire aux gens quand l'union est possible et quand elle ne l'est pas. En Occitanie, cela fait un moment qu'on a une ligne propre, que ce soit avec le maire de Montpellier mais aussi avec les présidents des départements de l'Hérault, du Tarn, du Lot ou de l'Ariège.

Présenterez-vous des candidats face aux Insoumis ?

J'ai de la mémoire. Il y a cinq ans, nous les socialistes avons appelé à voter pour la France Insoumise quand elle était contre la droite ou LREM. Mais la réciproque n'a pas été vraie, j'ai de nombreux exemples en tête. À Perpignan, qui a refusé l'union de la gauche pour faire barrage à Louis Alliot du Rassemblement National ? C'est la France Insoumise. Et il a manqué 3,5 points à la gauche pour être au second tour. La désunion a fait gagner l'extrême droite, c'est très douloureux.

Je n'oublie pas que LFI ne nous a pas toujours soutenu face à l'extrême droite

Alors après, on ne sera pas contre la France Insoumise, on ne va pas s'opposer pour s'opposer. Mais lorsque nous avons des candidats qui incarnent un projet différent de LFI, nous estimons que nous avons légitimité à les présenter. En revanche, on ne le fera pas dans des circonscriptions où l'extrême droite est en position de gagner comme les Pyrénées-Orientales ou le Gard".