Législatives : six maires PS appellent "les socialistes à valider l'accord" avec La France insoumise

Le Parti socialiste se déchire autour de l'accord passé avec La France insoumise en vue des législatives de juin prochain, qui doit être validé au conseil national du PS jeudi soir. Si l'ex-Premier ministre Bernard Cazeneuve a annoncé dans la soirée qu'il quittait le parti en "désaccord avec l'alliance passée avec le parti de Jean-Luc Mélenchon", six maires socialistes de grandes villes eux, se prononcent pour.

Le texte répond à une aspiration profonde des femmes et des hommes de gauche

Ils demandent donc la validation de cet accord, à commencer par Johanna Rolland, maire de Nantes et directrice de campagne de la candidate socialiste Anne Hidalgo à la présidentielle. "En responsabilité, nous appelons les socialistes à valider cet accord, qui ouvre la perspective du rassemblement de la gauche et des écologistes" expliquent les six édiles dans un communiqué commun.

Les maires de Nantes, Nancy, Rennes, Clermont-Ferrand, Villeurbanne et Cherbourg-en-Cotentin estiment que ce texte "reflète inégalement l'action de [leurs] majorités locales de rassemblement". Mais ils concèdent qu'il "répond à une aspiration profonde des femmes et des hommes de gauche de retrouver un chemin d'espoir". S'ils valident cet accord, ils s'engagent à proposer "un chemin pour rebâtir une nouvelle maison pour les idées de la gauche sociale, républicaine et écologiste" à l'issue du scrutin et "quelle qu'en soit l'issue".

