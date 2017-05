Législatives : Sonia Krimi maintient sa candidature sur la circonscription de Cherbourg

Le feuilleton continue pour "La République en marche" dans la circonscription de Cherbourg. Alors que le mouvement d'Emmanuel Macron lui a préféré Blaise Mistler, investi la semaine dernière, Sonia Krimi maintient sa candidature pour les législatives. Elle demande l'avis des militants.

Sonia Krimi annonce la couleur d'emblée. "Je maintiens ma candidature sur la circonscription de Cherbourg". Au micro France Bleu Cotentin, elle s'exprime pour la première fois sur cette décision. Une décision de "bon sens", dit-elle.

"Il y a 6 semaines encore, Blaise Mistler briguait l'investiture pour le parti des Républicains", Sonia Krimi

Non investie par le mouvement "La République en marche" d'Emmanuel Macron, elle ne décolère pas après l'annonce de celui qui mènera la campagne. Il s'agit de Blaise Mistler, ancien soutien d'Alain Juppé pendant la campagne de la primaire à droite. "Il y a 6 semaines encore, Blaise Mistler briguait l'investiture pour le parti des Républicains. Les militants et moi, on a tous été surpris quand il a été investi, peste Sonia Krimi. Moi, ça fait 6 mois je suis en marche."

"Je veux un vote des militants", Sonia Krimi

A 34 ans, Sonia Krimi, novice en politique parle "d'un machiavélique calcul d'appareils au plus haut niveau", autrement dit d'une manœuvre politicienne. " J'ai reçu des dizaines d'e-mails de soutien, preuve qu'on ne veut pas de ce candidat choisi par Paris. Sa candidature divise ici. La politique à l'ancienne, c'est fini. On ne choisit pas comme ça. Qui a fait campagne pour Emmanuel Macron dans la région ? C'est moi. Qui a tracté, boité, s'est levé à 3h du matin pour aller sur les marchés, convaincre les électeurs ? C'est moi. Je suis sur le terrain depuis 6 mois."

Sonia Krimi demande à Blaise Mistler de se soumettre à un référendum. "Je veux un vote des militants, qu'ils choisissent entre lui ou moi." Si ce vote n'a pas lieu, elle sera candidate de la majorité présidentielle. "Comme Manuel Valls et plein d'autres. Mais j'irai au bout."