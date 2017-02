Législatives : Stéphane Fautrat (LR) candidat quand même sur la 6ème circonscription

Cette circonscription emportée en 2012 par la socialiste Valérie Corre, fait partie de celles qui selon un accord UDI-Les Républicains, serait réservée à une candidate centriste, Alexandrine Leclerc. Mais l'accord se fait attendre, alors Stéphane Fautrat y va quand même

"On nous avait promis une réponse début février, on attend toujours". Stpéhane Fautrat, le secrétaire départemental du parti Les Républicains dans le Loiret, a décidé de ne plus attendre : il sera candidat "quoi qu'il arrive" sur la 6ème circonscription du Loiret. "Moi j'ai commencé ma campagne au mois de juin, quand mon parti m'a officiellement investi pour ces législatives. Je me suis investi, j'ai aussi investi de l'argent dans cette campagne, alors pas question de renoncer". Pourtant, c'est normalement au niveau national que se décide le sort du candidat LR, dans le cadre d'un accord entre Les Républicains et leur allié centriste, l'UDI. C'est dans cette perspective qu'en janvier dernier, la commission nationale d'investiture du parti a "gelé" cette 6ème circonscription. Pour la confier ensuite à la centriste Alexandrine Leclerc, adjointe UDI au maire d'Orléans, et conseillère départementale.

Un accord négocié avant l'affaire Pénélope Fillon et qui depuis peine à sortir

Pour les responsables départementaux et régionaux de l'UDI, ça ne fait donc aucun doute, la 6ème circonscription sera centriste, "c'est l'accord et c'est comme ça" rappelle Philippe Vigier, le député centriste d'Eure-et-Loir. Sauf que cet accord, il a été négocié avant l'affaire Pénélope Fillon. Et que, annoncé pour la fin janvier, il n'est toujours pas sorti. "D'abord parce le parti Les Républicains a d'autres chats à fouetter, vous vous en doutez", explique Jean-Pierre Door, le président de LR dans le Loiret. Et puis aussi parce que le clan Fillon compte ses fidèles. "Nous à LR on est derrière Fillon, les centristes de l'UDI disent qu'ils le sont aussi, on verra si c'est toujours le cas dans les prochains jours". Bref, cet accord, on peut l'attendre encore longtemps.

Moi je suis agriculteur, j'ai une petite entreprise, je sais très bien ce que coûte un emploi. Il y a des choses qui me choquent dans cette affaire

C'est la raison qui pousse Stéphane Fautrat à choisir son propre calendrier. "Je serai candidat le 11 juin prochain aux élections législatives" dit -il. "Jusqu'à maintenant il y a le logo LR sur mes tracts, on verra bien après". Avec ou sans le logo LR, il fait campagne. Et peut-être ne sera-t-il pas si gêné que cela, si l'investiture lui était retirée, de ne pas avoir à soutenir François Fillon sur le terrain pendant sa campagne. Parce que c'est ça aussi, être candidat LR en ce moment. Et Stéphane Fautrat, sans renier sa famille politique, prend ses distances avec l'affaire Fillon. "Je suis agriculteur, ma femme travaille avec moi, elle est mon associée, je fais mes comptes tous les mois, et je sais très bien ce que coûte un emploi. Pour moi il faut éclaircir les choses rapidement".

Rappelons qu'en 2012, c'est déjà une division à droite, entre le candidat officiel Charles-Eric Lemaignen, et le dissident Florent Montillot, qui avait coûté cette circonscription à la droite. Au profit de la socialiste Valérie Corre. Qui pourrait réitérer l'exploit d'il y a 5 ans. Même si le contexte a beaucoup changé.