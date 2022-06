Législatives : suivez en direct le débat de la 11e circonscription du Nord à partir de 8h10

A cinq jours du second tour de l'élection présidentielle, France Bleu Nord vous propose un débat entre Roger Vicot (Nupes) arrivé en tête du 1er tour dans la 11e circonscription du Nord et Laurent Pietraszewski (Ensemble). Rendez-vous ce mardi matin à 8h10.

Place au débat ce mardi matin sur France Bleu Nord à cinq ours du second tour des élections législatives avec un duel entre LREM et la NUPES dans la 11e circonscription du Nord, qui réunit notamment les villes de Lomme et Armentières, dans la métropole lilloise.

Face à face, de 8h10 à 8h45, Roger Vicot, le maire socialiste de Lomme, investi par la Nupes et Laurent Pietraszewski , candidat d'Ensemble, la majorité présidentielle, député sortant et ancien secrétaire d'Etat en charge de la réforme des retraites. Ils débattent justement des retraites, de sécurité et d'écologie. Un débat en partenariat avec la Voix du Nord animé par Stéphane Barbereau.