Législatives : suivez en direct le débat de la 2e circonscription de la Somme à partir de 18h

Pendant l'entre-deux-tours des législatives, France Bleu Picardie organise chaque soir de 18h à 18h30 un débat entre les candidats finalistes pour le second tour. Ce mardi 14 juin, focus sur la 2e circonscription de la Somme

Les candidates finalistes pour le second tour dans la 2e circonscription de la Somme

A quatre jours du second tour des élections législatives, les candidats qualifiés après le vote de dimanche battent la campagne pour tenter de convaincre les abstentionnistes de se mobiliser et attirer sur leur programme. Pour vous aider à faire votre choix dans l'isoloir, France Bleu Picardie organise un débat chaque soir de la semaine entre 18h et 18h30, entre les deux candidats finalistes de chacune des cinq circonscription de la Somme.

Ce mardi, nous nous intéressons à la deuxième circonscription, concentrée essentiellement sur Amiens. C'est la plus urbaine des cinqs circonscriptions de la Somme. La député sortante Barbara Pompili (Ensemble) est arrivée juste derrière la candidate de la Nupes Zahia Hamdane dimanche au 1er tour de l'élection législative. Elle a obtenu 29,94% contre 29,98% pour son adversaire. 51 voix seulement séparent les deux candidates.

Que proposent-elles sur le pouvoir d'achat, la transition écologique ou encore sur la sécurité ? Débat à suivre en direct sur France Bleu Picardie à partir de 18h.