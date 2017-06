Législatives : suivez en direct le début France Bleu-France 3- Ouest France

France Bleu, France 3 et Ouest France vous proposent un débat entre les représentants des principales forces politiques de la région après le premier tour. C'est à suivre en direct ici, à écouter entre 19h et 20h ce soir sur France Bleu Loire Océan et à regarder à 18h05 puis à 23h sur France 3.

Ce mercredi, France 3 Pays-de-la-Loire, Ouest-France et France Bleu s'associent pour un débat entre les représentants des principales forces politiques de la région après le premier tour des législatives.

Nos invité : l'écologiste François de Rugy, député sortant de la première circonscription de Loire-Atlantique et candidat à sa réélection (En Marche), Michel Ménard, député socialiste sortant de la cinquième circonscription de Loire-Atlantique, Franck Louvrier, conseiller régional et candidat LR dans la septième circonscription de Loire-Atlantique et Carole Malard, de la France Insoumise, candidate dans la deuxième circonscription de Loire-Atlantique.

Ce débat est à suivre en direct sur Facebook :

Vous pouvez aussi l'écouter à 19 heures sur France Bleu Loire Océan et le regarder à 18h05 puis à 23 heures sur France 3 Pays-de-la-Loire.