Législatives : suivez en exclusivité le débat entre Philippot (FN) et Arend (REM) pour la 6e circonscription de Moselle

Ce mercredi de 18h à 19h, Florian Philippot (FN), arrivé en tête au 1er tour des élections législatives (23,79%) débattra en direct avec Christophe Arend (REM, 22,01%). Le seul débat d’entre deux tours dans la 6e circonscription de Moselle est à vivre sur France Bleu Lorraine Nord.

France Bleu Lorraine, en partenariat avec le Républicain Lorrain, organise le seul débat d’entre deux tours sur la 6e circonscription de Moselle, en direct ce mercredi de 18h à 19h. Florian Philippot vice-président du Front national, arrivé en tête au premier tour des élections législatives (23,79%), débattra en direct avec Christophe Arend, dentiste, conseiller municipal à Petite-Rosselle, investi par la République en marche, qui a obtenu 22,01% des voix dimanche.

Autour de Cécile Soulé, rédactrice en chef adjointe de France Bleu Lorraine et de Stéphane Mazzucotelli, journaliste au Républicain Lorrain, Florian Philippot et Christophe Arend vont débattre pendant une heure, expliquer leur programme dans cette circonscription frontalière, populaire, marquée par l’après mine avec le taux de chômage le plus élevé du département de la Moselle. Une 6e circonscription où l’abstention a atteint des sommets (62,53%) : deux électeurs sur trois ne sont pas allés voter dimanche 11 juin.

Le débat sera retransmis en direct sur la page Facebook de France Bleu Lorraine, du Républicain Lorrain et de France 3 Lorraine. Il sera accessible sur cette page dès la fin du débat. En plus du débat, France Bleu Lorraine organise une journée spéciale Forbach ce mercredi. Dès 6h, Cécile Soulé interviendra depuis la 6e circonscription, Christophe Arend sera l’invité de la radio à 7h45, Florian Philippot à 8h15.