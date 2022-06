Législatives : suivez le débat en direct du Théâtre du Balcon à Avignon

A 10 jours du premier tour des élections législatives, le débat proposé par France Bleu, le journal La Provence en association avec France 3 s'annonce comme un temps fort de la campagne du premier tour. 5 candidats débattront en direct et en public à partir de 18 heures.

Le Théâtre du Balcon à Avignon est en effervescence ce jeudi matin, à quelques heures du débat des législatives proposé par France Bleu, le journal La Provence et en association avec France 3 Provence Alpes. Installation du décor, réglages techniques et ultimes répétition. C'est le "Jour J" pour les 5 candidats invités à débattre pendant une heure en direct et en public.

Sur scène à partir de 18 heures, 5 candidats issus de 5 formations politiques différentes et des 5 circonscription électorales de Vaucluse :

1ere : Faryd FARYSSI : Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale

: Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale 2ème : Stanislas RIGAULT : Reconquête

: Reconquête 3ème : Hervé de LEPINAU : Rassemblement National

: Rassemblement National 4ème : Violaine RICHARD : Ensemble ! Majorité présidentielle

: Ensemble ! Majorité présidentielle 5ème : Julien AUBERT : Les Républicains

Ils seront interrogés par Daniel Morin rédacteur en chef de France Bleu Vaucluse et par Thomas Hirsch rédacteur en chef du journal La Provence-Vaucluse. Les candidats seront aussi soumis à quelques questions de personnes présentes dans la salle.

Arguments contre arguments sur de nombreux sujets

La flambée des prix, la crise dans les hôpitaux, la réforme de la retraite ou encore l'avenir de l'agriculture vauclusienne seront au cœur des échanges. Il sera question également des enjeux politiques de cette élection pour les formations représentées et alors que les dernières enquêtes sur les intentions de vote des français placent la coalition de gauche en tête devant Ensemble ! et le Rassemblement national. En Vaucluse comme ailleurs, la participation constituera une des clés du scrutin.

Le débat est à suivre en direct sur France Bleu Vaucluse à partir de 18h et en live vidéo sur Francebleu.fr et sur Laprovence.com.

Seules les personnes inscrites et qui ont reçues une confirmation de leur inscription pourront accéder à la salle du théâtre... car le Balcon affichera complet ce soir pour ce débat en direct et en public, le seul organisé en Vaucluse avant le premier tour.

La salle du théâtre du Balcon où va se dérouler le débat ce soir - .