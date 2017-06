Législatives : suivez le débat entre Patrick Striby (REM) et Jean-Luc Reitzer (LR) pour la 3e circo du Haut-Rhin

Dans la 3e circonscription du Haut-Rhin, le second tour des élections législatives oppose dimanche Patrick Striby (La République en marche, 31,84%) à Jean-Luc Reitzer, le député sortant (LR, 29,78%). Suivez le débat organisé ce jeudi entre 8h10 et 8h30 sur France Bleu Alsace.

Dans la 3e circonscription du Haut-Rhin, le sud du département (avec les cantons d'Altkirch, Dannemarie, Ferrette, Hirsingue et Huningue), le député sortant Les Républicains, Jean-Luc Reitzer (31,84%) a été devancé au premier tour des élections législatives par le candidat de La République en marche, Patrick Striby (29,78%), de deux points, 800 voix d'écart. Très loin devant, Katia Di Leonardo (FN 10,15%) et Hervé Ott (REG 8,68). Les deux qualifiés débattront en direct sur France Bleu Alsace, ce jeudi entre 8h10 et 8h30.

Jean-Luc Reitzer y règne en maître depuis 1988

Jusqu'ici Jean-Luc Reitzer régnait en maître sur ce territoire du sud Alsace. Elu depuis 1988, il se brigue un 7e mandat et a annoncé qu'il abandonnerait son mandat de maire d'Altkirch, en cas de réélection. Depuis 2012, la circonscription a été modifiée, elle englobe désormais la ville de Saint-Louis et une partie des Trois Frontières, un secteur moins favorable au sortant. Mais ce redécoupage n'explique pas tout. Dans le Sundgau, terre acquise à la droite, la prime au candidat de la majorité présidentielle a joué aussi.

Dans cette circonscription, La République en marche n'a pas choisi un petit nouveau de la politique. A 48 ans, Patrick Striby est déjà un vieux briscard de la politique. Il était encore il y a peu le président du parti radical dans le Haut-Rhin, l'une des composantes de l’UDI.