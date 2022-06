Législatives : suivez le débat entre Stéphane Travert et Gaëlle Vérove dans la 3e circonscription de la Manche

Qualifiés pour le second tour des élections législatives dans la 3e circonscription de la Manche, Stéphane Travert (Ensemble) et Gaëlle Vérove (NUPES) participent au débat organisé par France Bleu Cotentin avec Ouest France et la Presse de la Manche ce jeudi (18h15). À écouter sur France Bleu.