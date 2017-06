Législatives : suivez le débat entre Sylvain Waserman (REM) et Philippe Bies (PS) pour la 2e circo du Bas-Rhin

Dans la 2e circonscription du Bas-Rhin, le second tour des élections législatives opposera ce dimanche Sylvain Waserman (La République en marche, 35,06%) à Philippe Bies, le député sortant (PS, 12,79%). Suivez le débat organisé ce vendredi sur France Bleu Alsace.

Dans la 2e circonscription du Bas-Rhin, à Strasbourg-Illkirch, le député sortant socialiste, Philippe Bies (12,79%), a été devancé au premier tour des élections législatives par le candidat de la République en marche, Sylvain Waserman, qui totalise 35,06% des voix. Sauf énorme surprise, la gauche va perdre cette circonscription.

Le débat en direct entre 8h10 et 8h30

Philippe Bies aura beaucoup de mal à conserver son siège de député alors qu'en 2012, il avait viré en tête à l'issue du premier tour avec 37% des voix. Lui aussi fait les frais de la vague macroniste. Il compte 7300 voix de retard sur sur son rival Sylvain Waserman. En plus, ce dernier a le soutien d'anciennes figures socialistes strasbourgeoises comme Alain Fontanel et Olivier Bitz. A 49 ans, Sylvain Waserman, diplômé de l'ENA, est l'un des rares candidats expérimentés de la République en marche en Alsace. Maire de Quatzenheim depuis 2008, il est également conseiller régional MODEM et président de la commission du développement économique de la région grand Est. S'il l'emporte dimanche, il pourra se targuer d'avoir battu deux anciens députés, dès le premier tour, l'ancien LR Jean-Phippe Maurer et au second, le socialiste Philippe Bies.

Les résultats du premier tour