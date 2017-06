Législatives : suivez le débat entre Vincent Thiébaut (REM) et Étienne Wolf (LR) pour la 9e circo du Bas-Rhin

Dans la 9e circonscription du Bas-Rhin, le second tour des élections législatives oppose dimanche Vincent Thiébaut (La République en marche, 35,87%) à Étienne Wolf (LR, 23,26%). Suivez le débat organisé ce mercredi par France Bleu Alsace.

Qui succédera à Claude Sturni dans la 9e circonscription du Bas-Rhin ? Cumul des mandats oblige, le député sortant (DVD) a fait le choix de privilégier ses mandats de maire et de président de la communauté d'agglomération de Haguenau. Mais au premier tour des élections législatives dimanche, celui que Claude Sturni a choisi de soutenir, Étienne Wolf (LR), n'a terminé qu'en deuxième position (23,25%), loin derrière le candidat de La République en marche, Vincent Thiébaut (35,98%), qui comptabilise plus de 5.000 voix d'avance. Ils s'affrontent en débat mercredi 14 juin sur France Bleu Alsace entre 8h10 et 8h30.

Le FN, Unser Land et l'UDI en arbitres ?

Conseiller départemental, maire de Brumath et vice-président de la communauté d'agglomération de Haguenau, Étienne Wolf est déjà ancré politiquement sur le territoire. Comme de nombreux candidats LR alsaciens, il a pâti de la vague macroniste du 1er tour. Face à lui, Vincent Thiébaut n'a aucune expérience politique : ce cadre et manager commercial d'une société spécialisée en informatique a rejoint le comité local En Marche de Haguenau en octobre 2016.

Deux inconnues règnent sur le second tour : le choix des électeurs de Laurent Gnaedig, candidat Front national, qui a échoué à la troisième place dimanche (13,86%) et qui a comptabilisé 5.679 voix, et le choix des électeurs de la candidate UDI Vanessa Wagner, qui a comptabilisé 4,31% des suffrages exprimés (1.765 voix). Les électeurs de Jean-Luc Leber, candidat Unser Land (quatrième du premier tour avec 7,39% des voix), pourraient également être décisifs, Étienne Wolf s'étant positionné pour redonner une visibilité à l'entité Alsace.