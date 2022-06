Législatives : le débat FB Gard Lozère / Midi Libre sur la sixième circonscription du Gard

Avant les élections législatives, les 12 et 19 juin, France Bleu Gard Lozère et Midi Libre ont organisé ce mercredi un débat au Musée de la Romanité sur la sixième circonscription du Gard.

France Bleu Gard Lozère et Midi Libre se sont associés pour vous présenter un nouveau débat sur les élections législatives dans le Gard. Au tour ce mercredi des candidats sur la sixième circonscription, une circonscription qui va de Nîmes au canton d'Uzés en passant par celui de Marguerittes, et actuellement détenue par le député Modem Philippe Berta. En plateau, au Musée de la Romanité : le député Modem Philippe Berta, le candidat NUPES Nicolas Cadène, celui des Républicains François Courdil, Laurence Gardet (Rassemblement National), Stéphane Guillemin (Reconquête) et Mounir Benslima (Mouvement Ecologiste Libre). Ils répondaient aux questions d'Adrien Boudet (Midi Libre) et de Jérôme Plaidi (France Bleu Gard Lozère).