Législatives - Suivez vendredi matin en direct 7h30/8h le débat sur la deuxième circonscription du Gard

France Bleu Gard Lozère vous propose ce vendredi, entre 7h30 et 8h en direct, le septième et dernier débat de la semaine, sur le second tour des élections législatives. Face à face : Yvan Lachaud (Horizons) et Nicolas Meizonnet (RN), pour le poste de député de la deuxième circonscription du Gard.