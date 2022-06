Législatives : taux de participation en baisse à midi dans les Alpes-Maritimes

On vote en ce dimanche pour choisir les neuf députés azuréens pour les cinq ans à venir. Le taux de participation à midi dans les Alpes-Maritimes atteint 19,84%, contre 21,81%. Une tendance qui se confirme au niveau national avec 18,43% de participation contre 0,8 points de plus il y a cinq ans. On se dirige peut-être vers un nouveau record d'abstention, à moins d'un sursaut en fin de journée quand les températures seront plus clémentes sur la Côte d'Azur !