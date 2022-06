Législatives dans le 06 : taux de participation en hausse à 12h par rapport au premier tour

Beaucoup craignaient un nouveau record d'abstention en ce second tour des élections législatives. Pour le moment dans les Alpes-Maritimes on constate un léger rebond de participation puisque 17,32% des électeurs se sont déplacés à midi, contre 16,65% dimanche dernier à la même heure. Un écart modeste mais qui semble contredire les prévisions. Les bureaux ferment ce dimanche soir à 18h dans les plus petites communes des Alpes-Maritimes, 20h dans les plus grandes. Cinq exceptions : à Biot, Drap, Opio, Saint-Paul-de-Vence et au Rouret, les bureaux fermeront à 19h.