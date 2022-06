Législatives : tour d'horizon de la cinquième circonscription de Loire-Atlantique

"On va vous revoir après les élections dans un poste de secrétaire d'État ou au gouvernement ?" lance Alain à Sarah El Haïry. "Là ma priorité ça reste l'Assemblée Nationale", répond la députée candidate à sa réélection. Sur le marché de Thouaré-sur-Loire, ils sont nombreux à venir saluer la jeune femme de 33 ans, comme si elle n'avait jamais quitté sa circonscription. Pourtant, pendant plus deux années cette dernière a enchaîné les déplacements partout en France avec le gouvernement. "Avec des scies, on coupe des arbres disait ma grand-mère. Je n'aime pas la politique fiction, répond la députée MoDem lorsqu'on lui demande si elle se voir retourner au gouvernement. On est toujours là où on est utile, et là où le président de la République pense que c'est le plus utile."

Même les chaussures de la députée sortante, Sarah El Haïry, rappellent son engagement dans le gouvernement pendant un peu moins de deux ans. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Pour le moment, elle affirme se concentrer sur son bilan en tant que députée, également celui d'un groupe parlementaire qui a largement dominé l'Assemblée Nationale pendant le dernier quinquennat. Elle brandit justement une de ces mesures face au problème du logement qui touche fortement le département. "C'est un loi qui permet aux collectivités d'acheter le sol et de construire dessus. En restant propriétaire du sol, les gens sont propriétaires du bâti, cela permet d'avoir des logements plus accessibles alors même que nous sommes une région où cela devient très cher", explique Sarah El Haïry.

Bataille de tracts

Période électorale oblige, le marché devient un lieu de convoitise électorale. À l'entrée des rangées de commerçants, le candidat Reconquête, Arnaud Clémence est également présent. À côté de lui, des militants de La France Insoumise sont également présents pour soutenir la candidature de Sabine Lalande, candidate au poste de députée dans cette circonscription. Un drôle de monde qui se rencontre, respectueusement, mais tous avec l'idée de vouloir remporter le scrutin qui doit avoir lieu les 12 et 19 juin.

Quelques kilomètres plus loin justement, un rendez-vous a été fixé par Sabine Lalande au bord du Canal de l'Erdre. La candidate est entourée de verdure, et accompagnée par le chant des oiseaux. Impossible de ne pas faire un lien entre cet endroit et les engagements écologistes portées par la Nouvelle Union Populaire Écologiste et Sociale (NUPES). Justement, derrière le pouvoir d'achat, la priorité de la candidate ce sont "des lois écologiques".

Programme écologiste

La candidate NUPES de la cinquième circonscription de Loire-Atlantique, au bord du canal de l'Erdre. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Parmi les mesures locales portées par la candidate, il y a celle de "la pollution de l'Erdre". "C'est un vrai problème, il y a des choses à voir là-dessus. Des usines de méthanisation prévoient de s'installer et qui vont déverser des résidus", explique-t-elle. Cette employée de Pôle Emploi veut porter des mesures "concrètes", pour "aider face à l'inflation". Sabine Lalande veut également des emplois "de proximité" pour les zones plus éloignées des gros centres d'activité économiques. Dans ces zones plus éloignées de la cinquième circonscription, on retrouve la commune de Saint-Mars-du-Désert.

Lieu choisi par Romain Vincent, candidat du parti Résistons, pour emmener Jean Lasalle en déplacement. Romain Vincent est agent immobilier et "le candidat de la ruralité", selon ces propres mots. Sur le marché de Saint-Mars-du-Désert, l'ancien candidat à la présidentielle attire tous les regards. Jean Lasalle n'oublie pas de rappeler qu'il est là pour son candidat, le seul du département sous son étiquette.

Concilier ruralité et activité

Le Béarnais ne peut pas s'empêcher d'aller saluer chaque commerçant. En pleine discussion avec son candidat, la maire de la commune [NDLR. Barbara Nourry] sort de sa mairie, accompagnée par l'agent de la police rurale. Eux aussi sont venus voir le grand gaillard d'un peu moins de deux mètres de hauteur. Romain Vincent en profité également pour se présenter. Barbara Nourry partage certains constats avec le candidat aux législatives, et acquiesce quand ce dernier parle de liberté hors des "vieux partis politiques".

Romain Vincent, seul candidat du parti Résistons aux législatives dans la Loire-Atlantique. Il se présente dans la cinquième circonscription du département. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Ce candidat veut "penser différemment" la ruralité. Romain Vincent cherche à s'éloigner des idées reçues, en présence d'un berger devenu figure nationale. Face à l'idée de la maison résidentielle avec jardin, le candidat se montre hésitant. "Sur la question du logement privé je vais peut-être lâcher une bombe, mais il va peut-être falloir repenser ce modèle," lance Romain Vincent. Une solution pour concilier la loi sur l'artificialisation des sols, et permettre au maximum de personnes de se loger proche de leur travail et des commerces. "Beaucoup de personnes veulent vivre dans le bourg parce que c'est là qu'il y a le plus d'activités à portée de main", abonde-t-il.

Photo souvenir inévitable avec la maire de Saint-Mars-du-Désert, Barbara Nourry, le candidat aux législatives, Romain Vincent, et l'ancien candidat à la présidentielle, Jean Lasalle. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Se démarquer au centre

Le candidat a fait le choix de s'engager sous cette étiquette pour la "liberté". Le chef de son parti, Jean Lasalle, fustige le quinquennat écoulé et la travail parlementaire. Un constat partagé par Didier Garnier, candidat du parti Centristes - le Nouveau Centre. Ce dernier veut s'affirmer comme une autre voie que celle d'Emmanuel Macron qu'il considère "de gauche". "On a gardé notre ligne, on en est fiers et moi ce que je veux en politique c'est de la constance", lance Didier Garnier. Pour lui, il ne faut pas "confondre" la position de son parti et celle du président de la République.

Le dessinateur topographe, Didier Garnier, vit sa première campagne aux élections législatives avec le parti Centristes - Le Nouveau centre. © Radio France - Matthieu Bonhorue

"On peut nous dire que l'on est un petit parti, mais c'est souvent des petits partis que viennent les grandes idées", assène Didier Garnier. Ce dernier fustige un quinquennat de "girouette" électoraliste. Axé sur la défense du nucléaire, il veut un mix énergétique qui est nécessaire avec le "solaire et l'éolien". Il refuse l'opposition par principe et voit dans les députés "des responsables qui doivent faire avancer l'avenir de la France et le bien-être des Français."

Tous les candidats de la cinquième circonscription de Loire-Atlantique