Législatives : "on travaille à un rassemblement qui a du sens" prévient le socialiste Sébastien Vincini

Les discussions se poursuivent entre La France insoumise, le Parti socialiste et le Parti communiste afin de trouver un accord en vue des élections législatives de juin. "Il est normal qu'on passe plusieurs heures et jours pour s'entendre" déclare le premier secrétaire du PS en Haute-Garonne.

"Nous sommes à quelques pas d'un accord" selon le négociateur en chef du parti socialiste, Pierre Jouvet, qui se dit optimiste ce mardi, alors que les négociations reprennent avec la France insoumise en vue des élections législatives de juin. Sébastien Vincini, premier secrétaire fédéral du PS en Haute-Garonne trouve normal que cela prenne du temps. Il était l'invité de France Bleu Occitanie ce mardi.

Vous participez aux discussions, vous êtes proches d'un accord ?

Sébastien Vincini : Nous étions au travail jusque tard dans la soirée ce lundi, c'est un travail exigeant, il s'agit de préparer une plateforme et un programme commun et de rassembler l'ensemble des forces de la gauche. Avec Jean-Luc Mélenchon cela faisait dix ans qu'on ne se parlait plus, qu'on se diabolisait, il est normal qu'on passe plusieurs heures, durant plusieurs jours pour bâtir ce rassemblement tant attendu ?

Sur quels points ça coince ? Le programme ou les circonscriptions qu'il faut se partager ?

On travaille à un rapprochement et on cherche du sens. On doit renouer avec ce qui est attendu de la gauche, les grandes conquêtes sociales. On s'entend d'abord sur les convergences mais vous savez ce n'est pas simple, dans le programme d'Anne Hidalgo il y avait 200 mesures, dans celui de Jean-Luc Mélenchon il y a 800 mesures. Dans le programme des communistes il y avait 400 mesures. C'est un vrai travail que de balayer tous les points de convergence. Gouverner c'est sérieux vous savez et on a l'intention de bâtir une vraie majorité, une vraie alternance à la politique libérale d'Emmanuel Macron.

Sur la question de l'Europe, les écologistes sont prêts à désobéir aux "règles économiques et budgétaires" de l'Union européenne, le PS aussi ?

Il y a des divergences d'approches même si nous souhaitons aussi bâtir une Europe sociale et qui enclanche une vraie transition énergétique, reste à savoir comment on fait. Nous sommes profondément attachés à la construction européenne, c'est dans notre ADN. Pour autant on combat la gouvernance libérale de l'Union européenne, les politiques d'austérité ou de régressions sociales. Nous souhaitons transformer l'Europe en transformant les traités. Jean-Luc Mélenchon pose le principe de "désobéissance", nous n'y sommes pas favorables en tant que principe,toutefois même Emmanuel Macron désobéit à l'Europe. Le pacte de stabilité avec la crise économique puis la crise sanitaire, on déroge tous aux critères imposés. Nous sommes favorables au fait de déroger à certaines règles quand elles deviennent incompatibles avec les politiques sociales ou écologiques.

le PRG, parti radical de gauche, lui refuse de négocier avec l'Union populaire, à cause de divergences sur la sortie du nucléaire, la "République laïque" notamment, qu'en pensez-vous ?

Je suis profondément républicain et laïque et on ne fera aucune concession au principe de laïcité. Le PRG s'il veut partir seul dans des circonscriptions, c'est une vraie déception, ils ont soutenu Christiane Taubira et je ne vois aucune incompatibilité avec l'union qu'on est en train de construire.