Législatives : trois questions à Aïna Kuric, députée sortante de la 2ème circonscription de la Marne

Deux jours après le second tour des législatives, la députée sortante de la deuxième circonscription de la Marne, Aïna Kuric, se livre, sur France Bleu Champagne Ardenne, sur les coulisses de ces élections, et sa déception de ne pas avoir été investie par la majorité présidentielle.

C'est une première dans la Marne. Une députée du Rassemblement National a été élue à l'issue du second tour des législatives, ce dimanche 19 juin. Anne-Sophie Frigout a battu la candidate de la Nupes, Lynda Méguenine, sur la deuxième circonscription. Une circonscription qui a beaucoup fait parler d'elle ces dernières semaines. Nous l'évoquions, ce mardi matin, avec Aïna Kuric, députée sortante de cette circonscription. Elle était l'invitée de France Bleu Champagne Ardenne.

France Bleu Champagne-Ardenne : Vous avez été éliminée dès le premier tour dans cette deuxième circonscription de la Marne. Aujourd'hui, comment réagissez-vous au fait qu'une députée RN va prendre votre place à l'Assemblée nationale ?

Aïna Kuric : Voir le Rassemblement national prendre une circonscription comme ce celle-ci, effectivement, cela me touche beaucoup, m'affecte beaucoup. D'autant qu'il faut savoir que sur les cinq circonscriptions de la Marne, la deuxième circonscription est celle qui avait obtenu le meilleur score en faveur d'Emmanuel Macron lors de sa réélection, à l'élection présidentielle.

En vous représentant dans cette circonscription, vous pensiez obtenir l'investiture de la majorité présidentielle. Finalement, elle a été accordée à Laure Miller. Cela a été un coup dur ?

AK : Ça a été particulièrement difficile parce que ça fait six ans que je suis engagée auprès de ma famille politique, de cette majorité présidentielle. Et effectivement, toutes ces personnes qui nous ont finalement ralliés, ces ralliements de la 25ᵉ heure, où étaient-ils pendant ces cinq ans, pour défendre le projet d'Emmanuel Macron ? Où étaient-ils pendant les élections présidentielles pour défendre notre candidat ? Et finalement, aujourd'hui, viennent faire perdre une circonscription à notre famille politique.

Nous nous retrouvons avec le Rassemblement national dans la deuxième circonscription de la Marne. Donc oui, c'était en effet une erreur d'avoir d'avoir fait ces choix. Et je pense qu'on a des personnalités responsables de ces décisions, et qui ont abouti à ce résultat.

Vous savez très bien que cette investiture de Laure Miller a été encouragée par Catherine Vautrin [présidente du Grand Reims, qui a perdu la 2ème circonscription de la Marne en 2017 face à Aïna Kuric, ndlr]. Et donc cette investiture-là était pour moi une erreur. Elle a été contestée par notre famille politique, par ceux qui ont continué à faire campagne et à militer à mes côtés. Et je pense que ça va laisser des traces, en tout cas sur notre territoire.

à lire aussi Législatives : les résultats du second tour dans la Marne

Au vu des résultats sur cette 2e circonscription de la Marne, avec cette victoire du RN, ne vous dîtes-vous pas qu'il aurait mieux valu de pas vous présenter ? En tout cas, ne pas vous présenter sous l'étiquette de la majorité présidentielle ?

AK : Je pense qu'il est important d'être transparent à l'égard des électeurs pour qu'ils puissent faire un choix éclairé et leur donner les intentions. Lorsqu'il y a des personnes qui font campagne contre un candidat, quand il y a des personnes qui demandent une investiture chez les Républicains, qui font campagne contre Emmanuel Macron, elles ne peuvent pas dire le lendemain que finalement, ces personnes ont changé de d'étiquette politique. Ce n'est pas honnête vis à vis des électeurs.

Cela fait six ans que je suis engagée dans la majorité présidentielle. J'étais députée sortante de cette même majorité présidentielle. Il était important que les électeurs le sachent et connaissent évidemment ma sensibilité politique. _ J_e suis engagée pour un projet, pour des idées. Moi, j'ai été très engagée sur les questions notamment d'emploi, sur les questions de travail. J'ai défendu cette baisse du chômage, cette montée en puissance de l'apprentissage, les questions européennes, c'est le projet qu'on défend avant tout.

On s'engage en politique pour servir un pays, pour porter des idées, des projets. Et c'est cet apport là qui est plus important finalement que les personnes. Et il faut véritablement que le politique est cette cette sincérité-là à l'égard des électeurs pour qu'ils puissent enfin savoir comment se positionner lors des élections.