Législatives "un accord devrait être trouvé" avec LFI selon le secrétaire fédéral du PS en Ille-et-Vilaine

Alors que la France Insoumise et EELV ont signé dans la nuit de dimanche à lundi un accord pour les législatives, le Parti Socialiste continue lui ses discussions. Le secrétaire fédéral du PS en Ille-et -Vilaine a bon espoir que cela aboutisse très prochainement.

Le Parti socialiste va-t-il trouver un accord avec la France Insoumise en vue des législatives? Les discussions se poursuivent ce lundi matin. Hier soir LFI a signé un premier accord avec EELV en vue du scrutin de juin.

On évoque ces discussions avec Christophe Fouillère, secrétaire fédéral du PS en Ille-et -Vilaine.

- France Bleu Armorique : "Est-ce que c'est un échec, que les Verts signent un accord avec la France Insoumise avant le Parti socialiste?

- Christophe Fouillère : "Non, ce n'est pas un échec. L'accord qui a été signé hier soir d'ailleurs n'est pas simplement avec Europe Ecologie les Verts mais l'ensemble des composantes du pôle écologiste qui soutenaient Yannick Jadot à l'élection présidentielle. Ces négociations avec le pôle écologiste et avec le Parti communiste ont commencé plus tôt qu'avec le Parti socialiste. Donc elles se poursuivent dans des rythmes qui sont similaires, peut être un peu plus accéléré pour le Parti socialiste. Et donc il est tout à fait logique que ces accords se signent au fur et à mesure de l'aboutissement des négociations et des discussions. Nous aurions préféré, comme les communistes et les écologistes, avoir un tour de table collectif avec l'ensemble des formations politiques ce soir. Mais ce n'est pas le choix qui a été fait par la France insoumise. Donc on s'adapte".

- FBA : "Et c'est pour quand cet accord? Est-ce qu'il y aura un accord?"

- Christophe Fouillère : "Les négociations sont bien engagées. Des discussions se poursuivent ce matin et devraient aboutir à des propositions très concrètes, à la fois sur la dimension programmatique, donc le projet, et sur la dimension des circonscriptions et ce n'est pas rien".

- FBA : "Qu'est ce qui bloque alors? C'est justement ce programme ou c'est le nombre de circonscriptions pour le PS ou c'est les deux finalement?"

- Christophe Fouillère : "La France insoumise a proposé douze marqueurs à la négociation. Vous avez eu une réponse du Parti socialiste à ces douze marqueurs. Dix d'entre eux ne posent pas de difficulté. Il y a un point de négociation à approfondir c'est la question européenne, mais on peut le voir dans l'accord qui a été signé entre LFI et les écologistes, il y a eu quelques concessions de faites".

- FBA : "Mais quand même, on a l'impression depuis quelques jours qu'il y a un peu deux PS. Olivier Faure est pour l'accord avec LFI, mais d'autres non comme Jean-Christophe Cambadélis, son prédécesseur, qui dit que Olivier Faure est prêt à oublier l'histoire du parti ou Patrick Kanner, président du groupe socialiste au Sénat, qui dit "Je ne souhaite pas que le PS devienne la filiale de la France insoumise". On a l'impression que le parti est en train d'exploser à cause de ces négociations.

- Christophe Fouillère : "Il y a une nette majorité dans les instances nationales du parti pour aller vers un accord et en tout cas dans une résolution qui a été adoptée le 19 avril, ouvrant la perspective de discussions avec l'ensemble des forces politiques de gauche et LFI y compris, le vote a été très clair 160 pour, 75 contre. Il y a certes des voix qui s'élèvent au sein du Parti socialiste par rapport à cet accord. Aujourd'hui, je regrette que ces voix s'expriment aussi fortement dans les médias au mépris de nos règles élémentaires de démocratie interne".

- FBA : "De toute façon, vous vous préparez pour ces législatives dans l'optique d'avoir des candidats partout, s'il n'y a pas d'accord avec la France insoumise?"

- Christophe Fouillère : "Nous avions déjà désigné 7 pré-candidats pour 8 circonscriptions en Ille-et-Vilaine au mois de février, qui se sont engagées dans la campagne d'Anne Hidalgo. Ils sont aujourd'hui prêts à se lancer dans la campagne législative mais prêts aussi à s'effacer, s'il y avait un candidat de la France Insoumise ou des Verts qui partaient devant. Il faut en tout cas que cela aille vite pour le dépôt des candidatures".