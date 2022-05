Législatives : un débat départemental organisé le jeudi 2 juin à Avignon

France Bleu Vaucluse et le journal La Provence organisent un débat public le jeudi 2 juin à Avignon. Il réunira cinq candidats aux élections législatives issus de cinq formations politiques et de cinq circonscriptions différentes. À suivre en direct à la radio et en vidéo sur nos sites Internet.

À 10 jours du premier tour des élections législatives (les 12 et 19 juin), le débat qu'organisent France Bleu Vaucluse et le journal La Provence en association avec France 3 Provence Alpes s'annonce comme "le" temps fort médiatique de cette campagne du premier tour dans notre département. Il se déroulera le jeudi 2 juin entre 18 heures et 19 heures en direct du théâtre du Balcon à Avignon.

Les enjeux départementaux au cœur du débat

Sur scène ce soir-là, cinq candidats issus de cinq formations politiques et représentant les cinq circonscriptions électorales du département :

1re : Farid Faryssy (Nouvelle Union Populaire Écologiste et Sociale - LFI)

(Nouvelle Union Populaire Écologiste et Sociale - LFI) 2e : Stanislas Rigault (Reconquête !)

(Reconquête !) 3e : Hervé de Lépinau (Rassemblement national)

(Rassemblement national) 4e : Violaine Richard (Ensemble ! Majorité présidentielle)

(Ensemble ! Majorité présidentielle) 5e : Julien Aubert (Les Républicains)

Venus d'horizons politiques différents, ils seront interrogés sur les enjeux départementaux de ces élections présentées comme le troisième tour de la présidentielle, remportée par Emmanuel Macron. Ils seront ce soir-là les porte-parole des propositions de leurs formations respectives sur des sujets qui intéressent les Vauclusiens et qui marqueront les premiers mois de la nouvelle mandature.

Une élection aux résultats incertains

Une confrontation d'autant plus intéressante que le Vaucluse s'est distingué au second tour de la présidentielle en plaçant Marine Le Pen (52%) en tête devant Emmanuel Macron (48%). Les scrutins des 12 et 19 juin s'annoncent donc plus ouverts et plus incertains qu'en 2017. L'incertitude et l'abstention : un cocktail détonant qui réserve souvent des surprises dans les urnes...

Le débat sera animé par Daniel Morin et Thomas Hirsch les rédacteurs en chef de France Bleu Vaucluse et de La Provence. Il sera à suivre en direct sur France Bleu Vaucluse, jeudi 2 juin entre 18 heures et 19 heures et en vidéo sur nos sites : Francebleu.fr et Laprovence.com.