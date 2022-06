Législatives : "Un député ce n'est pas un élu local", rappelle Barbara Pompili, candidate dans la Somme

"Un député ce n'est pas un élu local", a scandé ce mardi sur France Bleu Picardie, Barbara Pompili. L'ancienne ministre de la Transition écologique dans la Somme et candidate Ensemble ! à sa réélection comme députée de la deuxième circonscription, entend faire valoir son expérience de ministre pour porter les problématiques des Samariens à l'Assemblée Nationale.

"Un député ce n'est pas un élu local, a rappelé Barbara Pompili. Un élu local c'est celui qui va être là pour résoudre les problèmes de voieries, pour s'occuper du fonctionnement de la vie quotidienne. Un député, il est là pour faire le lien avec Paris, il est là pour comprendre et écouter les problèmes sur son territoire, pour que, à Paris, quand des lois sont prises ou des réformes faites, elles soient en liens avec les problématiques du territoire."

Partant de ce constat Barbara Pompili met en avant son expérience de ministre de la Transition écologique sous le précédent quinquennat d'Emmanuel Macron : "À Paris, on a besoin d'avoir des élus qui connaissent bien leur territoire mais aussi le fonctionnement des institutions à Paris, qui a des relais dans les administrations, dans le gouvernement. Et c'est en ça que l'expérience que j'ai accumulé depuis un certain nombre d'années en tant que ministre est utile pour les Amiénois."

