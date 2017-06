Législatives : un député, à quoi ça sert ?

On vote ce dimanche en Côte-d'Or, comme partout en France pour élire les 577 députés. Mais au fait, quel sera leur rôle ?

Les bureaux de vote ont ouvert ce matin à 8h dans toute la France. 47 millions de Français sont appelés aux urnes pour élire les 577 députés qui siégeront à l'Assemblée Nationale. En Côte-d'Or, 68 candidats se présentent dans les cinq circonscriptions du département. A quoi vont ressembler les journées de ceux qui seront élus ?

Attribution des bureaux et affectations dans les commissions

Le rôle d'un député est d'abord de préparer et de voter les lois. Pour cela, il existe huit commissions permanentes à l'Assemblée Nationale, comme la commission défense, la commission affaires sociales ou la commission affaires culturelles. Chaque député participe à l'une de ces commissions. Laurent Grandguillaume, député sortant de la Côte-d'Or, qui ne se représente pas prévient ceux qui vont faire leur entrée à l'Assemblée : " les quinze premiers jours, il faut être très présent, parce qu'il faut se battre pour pouvoir entrer dans telle ou telle commission, il faut convaincre le président de son groupe. Et puis c'est à ce moment-là que les bureaux sont distribués. Et il vaut toujours mieux être géographiquement proche des lieux de décisions qu'isolé dans son coin. "

Un élu local et national

A partir de là, le député a deux types de journées : les journées en circonscription, là où il a été élu et où les électeurs, les associations et les différents lobbys peuvent l'interpeller. Le député tient des permanences, assiste à des manifestions, et rencontre la population.

Les journées à l'Assemblée Nationale sont une succession de réunions, de prises de paroles, de débats qui peuvent durer jusque tard dans la nuit. Et Laurent Grandguillaume prévient ceux qui n'ont peut-être jamais fait de politique : " c'est impressionnant de prendre la parole à l'Assemblée, d'abord parce qu'il y a beaucoup de monde, on se fait souvent chahuter, et puis c'est un lieu chargé d'histoire, très symbolique. "

Des codes à respecter

Et attention à ne pas se marcher sur les pieds : " les anciens sont traditionnellement ceux qui s'expriment le plus régulièrement au nom du groupe. Il y a souvent un peu de tensions au début entre les anciens qui ont leurs habitudes, et les nouveaux qui arrivent et qui veulent tout bousculer. "

En tant que contre-pouvoir exécutif, les députés peuvent poser des questions au gouvernement. Avec les sénateurs, ils ont aussi le pouvoir de destituer le Président de la République.