Législatives : un face à face décisif sur FRANCE BLEU VAUCLUSE ce mercredi

A 4 jours du second tour des élections législatives, les deux finalistes dans la 1ère circonscription de Vaucluse débattront en direct sur France Bleu ce mercredi 15 juin à partir de 7h40. Un face à face décisif !

Joris Hébrard (RN) et Farid Faryssy (NUPES) débattront en direct ce mercredi sur France Bleu

Qui de Farid Faryssy -le candidat de la NUPES arrivé en tête avec 30.5% des suffrages- ou de Joris Hébrard -le représentant du Rassemblement National, second avec 29.9%- sera élu dimanche soir Député de Vaucluse ? Le résultat est des plus incertain à 4 jours du scrutin. A peine 178 voix d'écart séparent les deux "tombeurs" de la députée sortante, Souad Zitouni porte drapeau de la majorité présidentielle, arrivée 3ème et éliminée au premier tour. Autant dire, un mouchoir de poche !

L'enjeu du report des voix

Le report des 12.069 voix qui se sont portées sur les 9 autres candidats lors du premier tour sera déterminant, en particulier les 6985 suffrages exprimés en faveur de Souad Zitouni. Le parcours et la personnalité des deux candidats, la dureté de la campagne du 1er tour, les rancœurs électorales nées dans les urnes... incitent à la plus grande prudence à l'approche du second tour car au loto des pronostics, le gros lot tombe parfois chez le voisin !

Une page politique s'est tournée pour 5 ans

Une certitude en revanche. Quoiqu'il se passe dans les urnes ce dimanche, une page politique s'est tournée dans la circonscription d'Avignon-le Pontet-Morières. Son parlementaire élu pour 5 ans siègera dans l'opposition. Il sera un député à part entière évidemment mais la défense des dossiers importants de la circonscription sera sans doute plus délicate au quotidien. C'est plus facile de porter un dossier quand on a l'oreille d'un ministre ou du gouvernement !

Les deux finalistes Farid Faryssy et Joris Hebrard débattront de leur vision du mandat de parlementaire et de l'avenir de la circonscription ce mercredi 15 juin, en direct sur France Bleu Vaucluse à partir de 7h40. Un face à face qui s'annonce décisif !