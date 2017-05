Législatives : une candidate FN rend son tablier dans les Landes

C'est ce lundi que le Front National doit annoncer ses candidats aux législatives. Dans les Landes, le secrétaire départemental, Christophe Bardin, est pressenti sur la première circonscription. En revanche, la candidate pré-investie sur la deuxième vient de renoncer.

Y aura t-il des candidats Front National dans les trois circonscriptions des Landes ? Le parti doit présenter ce lundi les noms de ces candidats et si l'on en croit le portail des candidats aux élections législatives, dans les Landes le secrétaire départemental Christophe Bardin est pressenti sur la première circonscription, celle du Nord du département et de Mont-de-Marsan. En revanche, en ce qui concerne les deux autres circonscriptions pas de nom ou plus de nom pour le moment. Jusqu'au début de la semaine dernière, Emmanuelle Ciamporciero était la candidate pré-investie sur la deuxième circonscription, elle vient de renoncer.

Je ne souhaite en aucun cas être associé à lui - Emmanuelle Ciamporciero

Emmanuelle Ciamporciero, qui rejointe le Front National dans les Landes en février 2017, explique que sa décision a un lien direct avec les poursuites judiciaires pour fraude fiscale qui visent Christophe Bardin : "j'ai des valeurs qui sont très profondes et également traditionnelles et effectivement, le fait qu'il passe au tribunal correctionnel de Dax me pose problème". Elle a donc écrit un mail lundi dernier pour prévenir la commission chargée des législatives au Front National et expliquer sa démarche. Elle n'a eu aucune réponse.

"Cela peut nuire à votre image et aux idées que vous véhiculez" - Emmanuelle Ciamporciero Copier

Rappelons que Christophe Bardin est présumé innocent. Contacté par France Bleu Gascogne, celui-ci n'a pas souhaité réagir.