Legislatives : une communiste en tête au 1er tour, le choc dans la très chic La Baule

"Mon Dieu... mais ce n'est pas normal, une communiste ici! Elle ne va pas passer au second tour?" "Ca fait peur. On paye le manque de patriotisme des gens qui préfèrent aller à la plage plutôt que de voter". "Non mais une communiste à La Baule, on n'est pas à la Courneuve ou à Saint-Denis!". Voilà le type de réactions que l'on entend sur le remblais de La Baule au lendemain du 1er tour des législatives. La candidate communiste, investie pour la Nupes, Véronique Mahé, est arrivée en tête dans la circonscription avec 24,26% des voix, 2 points devant la députée sortante de la majorité, la Modem Sandrine Josso (22,48%).

La Baule et ses villas, ses voitures de luxe "une communiste ici ? mon Dieu!" © Radio France - Hélène Roussel

Certes La Baule a voté largement pour le conseiller municipal proche du maire Franck Louvrier, le LR Bertrand Plouvier, à 27% sur la ville mais à seulement 13,22% sur l'ensemble de la circonscription. Certains électeurs Baulois relativisent et se rassurent. "Il y avait un candidat macroniste dissident, (NDLR : Jean-Yves Gontier, 10%) avec celui de la droite, ça fait quand même un gros réservoir de voix pour la députée sortante, certes très critiquée, mais qui devrait l'emporter et c'est bien là l'essentiel", dit ce sexagénaire.

"les prix de l'immobilier poussent de plus en plus de personnes à l'intérieur des terres, des terres rurales qui se densifient et se paupérisent" Véronique Mahé © Radio France - Hélène Roussel

Derrière la façade bling-bling, une toute autre réalité" - Véronique Mahé

De son côté, la candidate de la Nupes, secrétaire départementale du PC, Véronique Mahé sourit. "Visiblement je fais très peur. Mais je suis élue d'opposition au conseil régional, je connais très bien mon territoire et je serais la députée de tous". Et de rappeler que "derrière la façade bling-bling" de La Baule, il y a une autre réalité. Des logements insalubres, des fins de mois dans le rouge, des problèmes de pouvoir d'achat ou de mobilité de plus en plus criants. Sans parler de ces terres rurales derrière le littoral. Saint-Joachim, Herbignac, Dréfféac, Saint-Gildas-des-Bois etc. Des secteurs qui se sont énormément densifiés et paupérisés ces dernières années avec des habitants contraints de s'éloigner toujours plus de leur lieu de travail, qu'il soit sur la côte ou sur le port de Saint-Nazaire, à cause des prix de l'immobilier. "Des couples qui sont contraints d'avoir deux voitures, de faire garder leurs enfants plus tard et qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts, on en a rencontré beaucoup pendant la campagne". Véronique Mahé repart pour la dernière ligne droite en espérant transformer l'essai, "on va poursuivre le porte à porte, essayer de convaincre les abstentionnistes et ceux qui ont pu être tenté par un pseudo-discours social avec le RN ou Reconquête".

"Derrière la plage et la façade bling bling, une autre réalité" la candidate Nupes arrivée en tête Véronique Mahé © Radio France - Hélène Roussel