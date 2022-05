Législatives : une seule circonscription pour le PS dans le Gard

Et ce sera... la quatrième circonscription du Gard ! La France insoumise et le Parti socialiste ont conclu un accord pour les législatives, faisant des compromis tant sur les circonscriptions que sur le programme. Dans le Gard, le PS décroche une seule circonscription : la quatrième, celle d'Annie Chapelier. "Si c'est validé par les instances", confirme sur FB Gard Lozère Arnaud Bord, il sera bien le candidat du PS. Arnaud Bord, premier fédéral du PS dans le Gard, conseiller municipal d'Alès et Conseiller Communautaire Alès Agglomération.