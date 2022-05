Législatives : une seule circonscription pour le PS en Loire-Atlantique, aucune en Vendée

Après EELV et le PC, ce sont les socialistes qui s'apprêtent à valider un accord pour les législatives avec la France insoumise. Outre les questions programmatiques, il y a l'épineux sujet du partage des circonscriptions. Petit tour d'horizon des conséquences en Vendée et en Loire-Atlantique.

Il y a le côté pile : l'image d'une gauche rassemblée et souriante, communistes, socialistes, écologistes réunis derrière les Insoumis, devenus LA force principale de la gauche française. L'espoir pour chacun des partis traditionnels d'avoir un groupe à l'assemblée. Pour les Insoumis, l'ambition d'installer Jean-Luc Mélenchon à Matignon en juin à défaut de l’avoir propulsé à l’Elysée en avril.

Enfin l'assurance, pour les quatre partis de la gauche de faire rentrer un peu d'argent dans les caisses, puisque le financement de la vie politique est essentiellement calculé en fonction des résultats aux législatives. En gros chaque voix recueillie par un candidat rapporte environ 1.50 euros au parti qui a investi ce candidat.

Le PC présent dans les deux départements

Mais dans tout accord, il y a aussi le côté face : l'addition salée pour les partis traditionnels de la gauche, priés de s’effacer dans de nombreux endroits. Deux circonscriptions seulement laissées aux communistes et pas les plus simples : la 7è de Loire-Atlantique (Guérande-la Baule) et la 4è de Vendée (Les Herbiers- Montaigu) qui sont clairement des bastions de la droite.

Trois circonscriptions laissées aux écologistes en Vendée et Loire-Atlantique

EELV devra se contenter de trois circonscriptions : la 1ere de Vendée où la conseillère régionale Lucie Etonno sera en lice et deux en Loire-Atlantique, la 6è (Chateaubriand-Blain) et la 4è (Nantes-Rezé) sur laquelle pourrait migrer la nantaise Julie Laernoes, chef de file des écologistes au conseil municipal de Nantes (initialement pressentie sur une autre circonscription nantaise).

Le parti socialiste rayé de la carte en Vendée et présent dans une seule circonscription en Loire-Atlantique.

Enfin le parti socialiste fait figure de parent pauvre sur le plan arithmétique : « 70 circonscriptions en tout en plan national dont les 30 députés sortants réinvestis. Il ne restait que 40 places à répartir en France » explique le conseiller régional nantais Christophe Clergeau, qui participaient aux négociations nationales avec les Insoumis. Bilan : aucune circonscription en Vendée et une seule en Loire-Atlantique : la 1ere circonscription (Nantes Orvault) une circonscription où le sortant macronniste François de Rugy ne se représente pas et sur laquelle le PS avait positionné un militant de la première heure qui n’avait jamais franchi le pas de briguer un mandat Karim Benbrahim. Sera-t-il contraint de laisser la place à une personnalité plus capée telle Karine Daniel ou Gildas Salün priés de s’effacer dans les circonscriptions voisines ?

Margot Medkour sacrifiée chez les Insoumis

Ailleurs, c’est-à-dire dans six circonscriptions sur dix en Loire-Atlantique et dans trois circonscriptions vendéennes sur cinq, ce sont les Insoumis qui défendront les couleurs de la gauche. Reste à savoir si tous les candidats initiaux priés de se retirer joueront le jeu ou se lanceront malgré tout dans la bataille sans soutien de leur parti.

Sur la 8è de Loire-Atlantique par exemple, Xavier Perrin adjoint PS au maire de Saint Nazaire a d’ores et déjà annoncé qu’il ne se pliera pas à un accord national. Il devrait donc partir en dissidence face au candidat officiel qui est un proche de Jean-Luc Mélenchon, le conseiller régional Matthias Tavel.

Sur la 1ere circonscription (Nantes-Orvault) réservée au PS, c’est la chef de file de « Nantes en commun » Margot Medkour, candidate à la mairie de Nantes en 2020, qui était pressentie pour représenter les Insoumis. Se pliera-t-elle à l’accord ? Ou reprendra-t-elle sa liberté ? Pour l’instant, elle seule a la réponse.

La répartition des circonscriptions par formation politique en Vendée et en Loire-Atlantique

1ère de Vendée : EELV

2è de Vendée : Insoumis

3è de Vendée : Insoumis

4è de Vendée : PCF

5è de Vendée : Insoumis

1ère de Loire-Atlantique : PS

2è de Loire-Atlantique : Insoumis

3è de Loire-Atlantique : Insoumis

4è de Loire-Atlantique : EELV

5è de Loire-Atlantique : Insoumis