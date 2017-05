Législatives : une travailleuse sociale portera les couleurs d'Europe Ecologie-Les Verts dans le nord Mayenne

Sophie Leterrier se lance, pour la première fois, dans la course à la députation. Et c'est avec EELV qu'elle le fait.

Il y avait encore quelques doutes sur la présence d'Europe Ecologie-Les Verts dans la 3ème circonscription du département qui est celle du nord Mayenne. Doutes levés, fin du suspens. C'est une femme qui représentera EELV. Elle s'appelle Sophie Leterrier, une éducatrice spécialisée de 47 ans : "je suis issue de la société civile et donc je connais le territoire et je travaille vraiment auprès des gens qui y vivent. Je pense que la vie politique est trop professionnalisée et il faut remettre l'élu à sa juste place, être un porte-parole de la population car certains sont complétement déconnectés".

Les écolos présents dans les 3 circonscriptions de la Mayenne

Le suppléant de Sophie Leterrier est un menuisier à la retraite, Robert Boubet. EELV présente donc des candidats partout dans le département pour le 1er tour des législatives le 11 juin prochain. Les forces de gauche partent en ordre dispersé, un peu la faute aux autres explique Michel Perrier, l'un des responsables du parti en Mayenne : "disons-le clairement, la France Insoumise de Mélenchon voulait soumettre tout le monde, ce n'était pas acceptable. Et le PS a ses propres difficultés entre ceux qui penchent pour Macron et d'autres pro-Hamon".