Législatives - Union de la gauche : "On sent un peuple mobilisé" juge Elisa Martin, candidate NUPES à Grenoble

La première adjointe de Grenoble Élisa Martin, membre de LFI et candidate Nupes, brigue le poste de députée sur la 3ème circonscription, celle de Grenoble-Fontaine-Sassenage. Elle est notre invitée ce mercredi 1er juin sur France Bleu Isère.

Le premier tour approche pour les candidats aux élections législatives. Alors ils écument les marchés et tentent de convaincre, malgré une campagne discrète. "Ce que l'on constate nous sur le terrain, c'est plutôt un peuple mobilisé", veut croire Elisa Martin, membre de LFI et candidate Nupes sur la troisième circonscription, celle de Grenoble-Fontaine-Sassenage. Elle espère ravir le poste à la députée sortante Émilie Chalas (LREM-Ensemble!).

Avant d'évoquer les législatives, une question rapide sur le burkini. La ville de Grenoble va en appeler au Conseil d'Etat pour faire passer le nouveau règlement des piscines. Vous comprenez cet acharnement d'Éric Piolle ?

Bon, écoutez, cette saturation de l'espace médiatique relative à ce sujet me pose aujourd'hui un vrai problème. Je pense que ce sujet n'est pas la priorité. La priorité, c'est évidemment la question écologique, celle du pouvoir d'achat, la question démocratique. Moi, je me suis exprimée sur ce sujet. Je suis en désaccord avec cette affaire. Ce vêtement, malheureusement, a une dimension politique et je ne comprends pas pourquoi dans un certain nombre de pays, il est un outil d'oppression contre les femmes et de patriarcat. Et pourquoi ici il serait un outil de libération... Bref, je pense qu'il est grand temps de passer à autre chose.

Parlons des législatives et de la santé. Emmanuel Macron était hier à l'hôpital de Cherbourg et annonce une mission d'information, puis une table ronde sur la santé pour régler notamment le problème dans les urgences. Est-ce que ça vous semble suffisant ?

Faut-il en rire ? Faut-il en pleurer ? J'avoue que j'hésite. La situation est finalement relativement simple, il n'est pas besoin de faire des études flash : Emmanuel Macron a supprimé 17 000 lits dans les hôpitaux, et on a bien vu pendant la Covid - et encore aujourd'hui - qu'on ne pouvait pas fonctionner sans moyens, tout simplement. Donc il faut créer les conditions pour qu'on puisse bénéficier des médecins, des infirmiers, des infirmières, de l'ensemble des spécialistes, des personnels administratifs pour faire tourner nos hôpitaux. Nous sommes un grand pays. Il est extrêmement troublant de voir à quel point Emmanuel Macron, à coup de rabot, a mis à mal les services publics.

Que proposez-vous à l'Union de la gauche pour les hôpitaux ?

La première proposition, évidemment, c'est de redonner les moyens humains dans nos grands services publics, dont les hôpitaux. On veut recruter 100 000 soignants pour l'hôpital public. Et puis il y a aussi évidemment la question de la formation, il faut que nous puissions former nos jeunes gens à ces métiers. Ça suppose aussi qu'ils ne soient pas obligés de travailler en parallèle. Les études sont exigeantes et donc c'est pour cette raison-là que nous proposons l'allocation d'autonomie pour l'ensemble des jeunes en formation. On a besoin aujourd'hui d'une jeunesse qui soit extrêmement qualifiée pour nos services publics, pour prendre soin d'entre nous et puis bien évidemment, pour faire muter la façon dont nous produisons les choses, dont nous consommons. Vous comprenez bien que je vise la question écologique.

Est-ce qu'avec ces arguments-là, vous arrivez à toucher les gens dans cette campagne électorale ? On s'attend à une forte abstention...

D'une manière générale, on sent bien que cette affaire de législatives est mise sous le tapis. On sent bien qu'Emmanuel Macron en parle très peu, qu'il est un peu gêné, qu'il se demande comment cette affaire va bien terminer. Pour autant, lorsque nous discutons avec les gens, nous nous apercevons qu'il y a une très forte compréhension de la situation. Et lorsque nous parlons de troisième tour de la présidentielle, lorsque nous parlons de la possibilité de bloquer Macron, de l'empêcher de mettre en œuvre son programme de démantèlement de nos acquis sociaux, de nos services publics et d'indifférence totale à l'égard du dérèglement climatique, c'est quelque chose qui est parfaitement compris. Donc, vous avez raison, on se projette vers une abstention importante, mais pour autant, ce qu'on entend et ce que l'on constate nous sur le terrain, c'est plutôt un peuple mobilisé et qui a envie que ça change et rapidement.

Le défi de l'union à gauche est-il réussi et fonctionne-t-il ? On voit des dissidences par endroits...

Ça, c'est la vie. Mais globalement, le moins qu'on puisse dire, c'est que oui, ça fonctionne. Nous sommes heureux de nous retrouver. En treize jours et treize nuits, on a réussi enfin, au bout de 25 ans, à se mettre d'accord sur un programme. Le nouveau Parlement de la NUPES a été mis en place lundi, j'y participe et j'en suis très fière. C'est un endroit où l'on se retrouve tous, où l'on va continuer à alimenter le programme de la Nouvelle Union Populaire. Franchement, je ne vous cache pas une certaine fierté et un grand enthousiasme de notre part que d'avoir réussi à parcourir ce long chemin en si peu de temps.