Législatives : Valérie Fourneyron se qualifie avec difficulté pour le second tour en Seine-Maritime

La députée socialiste sortante de la 1e circonscription de Seine-Maritime, Valérie Fourneyron, s'est hissé avec difficulté au second tour de l'élection législative, ce dimanche 11 juin. L'ancienne ministre des Sports accuse beaucoup de retard sur son adversaire de La République En Marche.

C'est un coup de tonnerre dans la 1e circonscription de Seine-Maritime : la députée sortante, la socialiste Valérie Fourneyron, s'est qualifiée de justesse pour le second tour de l'élection législative. L'ancienne ministre des Sports a été surclassée par le candidat de La République En Marche, Damien Adam. Le référent départemental d'En Marche totalise 34.63% des voix. Valérie Fourneyron accède au second tour avec 17.22% des suffrages mais le candidat Les Républicains, Jean-François Bures, n'est pas très loin derrière avec 16.01%.

Les députés ne sont pas que des godillots

Valérie Fourneyron et Christophe Bouillon sont les seuls députés socialistes seino-marins à être qualifiés pour le second tour des élections législatives. Cependant, elle assure garder "un état d'esprit combatif pour aborder le second tour". La députée sortante estime qu'il y a "un risque pour la République et pour son fonctionnement à ce qu'il y ait une très large majorité inexpérimentée autour d'un parti unique." Selon elle, être élu à l'Assemblée nationale signifie avant tout le contrôle du gouvernement et la connaissance du territoire. "Les députés ne sont pas que des godillots ! Il ne faut pas simplement lever la main quand on vous le dit." Au premier tour de l'élection présidentielle, c'est à Rouen qu'Emmanuel Macron avait réalisé son meilleur score en Seine-Maritime. C'est donc "un challenge difficile" qui attend Valérie Fourneyron, selon ses propres mots.

