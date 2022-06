Législatives - Véronique Gardeur-Bancel (LR) veut "remettre les soignants qui ont été repoussés au boulot"

Véronique Gardeur-Bancel, conseillère départementale Nîmes 4 et adjointe à la ville de Nîmes, est la candidate Les Républicains sur la première circonscription du Gard pour les élections législatives (12 et 19 juin). Elle était ce mercredi l'invitée de France Bleu Gard Lozère à 8h20. L'une des grandes questions du moment, c'est l'avenir de l'hôpital public et de l'ensemble du secteur de la Santé, avec certains services d'urgence désormais contraints de fermer partiellement. "C'est une urgence. Alors quand on entend Madame Bourguignon, nouvelle ministre de la Santé, qui dit qu'il ne faut pas dramatiser... mais qu'est-ce qu'on fait depuis ces dernières années ? C'est dramatique. Cette crise est bien ancrée depuis déjà avant la crise du covid (..) il faut impérativement une collaboration forte entre État, régions, départements, grandes villes. Il faut des moyens. Il y a les salaires bien sûr, mais il faut surtout des moyens."

"Il faut sauver le secteur libéral. Aujourd'hui un gardois sur deux n'a plus de médecins." Véronique Gardeur-Bancel, sur France Bleu Gard Lozère

