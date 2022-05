Législatives 2022 : la France insoumise devrait mener la bataille en Creuse au nom de la gauche

Le candidat aux législatives en Creuse devrait être de la France insoumise. C'est ce qui ressort des négociations ce mercredi autour de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale, après plusieurs jours de suspens et de discussion. En toute logique, ce sera donc Catherine Couturier, cheffe de file de LFI en Creuse, qui portera l'étendard de la gauche pour les élections législatives dans notre département les 12 et 19 juin prochains. Sa candidature ne sera officialisée que ce samedi, lors d'une convention d'investiture à laquelle participent tous les membres de la nouvelle alliance de gauche.

Trois candidats pour l'instant

Pour le moment, si l'on ne compte pas Catherine Couturier, seuls deux candidats se sont déclarés en Creuse. Le député sortant LREM Jean-Baptiste Moreau sera candidat à sa réélection aux côtés de Vincent Turpinat. " Il est essentiel que dans les cinq ans qui viennent, le pays ne soit pas plongé dans l'immobilisme et les conservatismes parce qu'on a devant nous des enjeux de réconciliation nationale, de plus de solidarité, de plus de pouvoir d'achat, mais aussi de lutter contre le changement climatique et pour la transition écologique", affirme-t-il.

La déléguée départementale du Rassemblement national Sylvie Bilde s'est aussi lancée dans la bataille. "Je suis candidate dans notre beau département de la Creuse pour les législatives, nous ferons le nécessaire afin que je représente la Creuse à l'Assemblée nationale. Je suis en pleine préparation de mon programme", déclare-t-elle. Elle n'envisage pas d'alliance avec le parti "Reconquête !" d'Éric Zemmour.

Chez les Républicains, le doute subsiste quant à une candidature, après l'annonce de Cyril Victor, le président départemental du parti, qui renonce à se présenter pour "des raisons familiales et professionnelles". Les Républicains cherchent désormais qui pourrait être candidat à sa place.