Législatives : Yannick Jadot "favorable à une coalition" mais pas derrière Jean-Luc Mélenchon

Yannick Jadot veut croire aux chances d'une coalition de gauche pour la campagne législative mais sans Jean-Luc Mélenchon. L'en-candidate EELV à la présidentielle a déclaré mardi matin sur France Inter qu'il était favorable à un "bloc social, écolo, républicain". Mais que "cela ne marchera pas" derrière Jean-Luc Mélenchon.

Cette perspective de coalition "doit être très ouverte" et "je suis pour qu'il y ait la France insoumise, le résultat du 10 avril les oblige". Mais à la question de savoir si Jean-Luc Mélenchon est le chef de la gauche aujourd'hui, après avoir obtenu quasiment 22% des voix au premier tour, la réponse de Yannick Jadot est "non".

"Si on veut gagner ces élections législatives, il faut respecter les identités de tous les membres de cette coalition". Pour lui, "il faut qu'il y ait toutes les forces politiques de gauche qui peuvent se réunir autour d'un projet". Cela veut dire un projet autour du "climat", du "social", de "l'augmentation des salaires" pour "qu'on envoie le plus de députés possible à l'Assemblée nationale, peut-être dans une perspective de coalition", ajoute Yannick Jadot.

"Une sale gueule de bois" après le premier tour

L'ancien candidat à la présidentielle se dit "assez surpris" de ce qu'il appelle "le détournement permanent des institutions". "J'entends l'expression communément utilisée de troisième tour. Vous vous rendez compte que dans notre pays les élections législatives qui envoient les élus du peuple à l'Assemblée deviennent simplement un troisième tour d'une élection présidentielle". C'est pourquoi, continue Yannick Jadot, "si on veut avoir beaucoup de députés, il faut respecter les identités des membres de cette coalition parce qu'il va falloir ajouter les électorats les uns aux autres". "C'est dans le respect des identités qu'on gagnera", insiste-t-il.

Yannick Jadot qui reconnaît avoir "une sale gueule de bois" après ses résultats au premier tour de la présidentielle (4,63%), indique qu'il ne sera pas candidat aux législatives. "Non, je vais vous dire pourquoi", explique-t-il, "je prendrai ma part. Si l'accord de coalition est trouvé, je soutiendrai évidemment cet accord, mais le travail européen aujourd'hui reste majeur. Je suis député européen et les enjeux, les débats qui s'y trouvent sont des enjeux d'importance auxquels je crois".