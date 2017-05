Législatives : zoom sur la 3e circonscription de la Marne

Dans cette circonscription très étendue qui va de Verzy au nord au canton d'Esternay au sud, en passant par Epernay la ville centre, 11 candidats se présentent pour succéder à Philippe Martin. Le député les républicains ne se représente pas après 5 mandats à l'Assemblée nationale.

Qui pour succéder à Philippe Martin dans la 3ème circonscription de la Marne ? Onze candidats se présentent pour prendre le fauteuil occupé depuis 1993 par le député les Républicains. Le député sortant Philippe Martin ne se représente pas après 5 mandats dans cette 3 ème circonscription aujourd'hui très disparate, qui regroupe 130 communes (117 000 habitants), avec comme ville centre Epernay, mais qui englobe le quartier Wilson à Reims, Dormans, ou encore Montmirail. Pour succéder à Philippe Martin, il y a d'abord celle qui se présente comme son héritière : Rachel Paillard.

Rachel Paillard avec sa permanence mobile ici au marché Bernon à Epernay. © Radio France - Sophie Constanzer

Deux "héritiers" de Philippe Martin candidats

Investie par les Républicains, la maire de Bouzy et conseillère régionale du Grand Est estime que c'est un "avantage" de lui succéder, et met en avant sa connaissance du vignoble. "Mon travail de conseillère régionale m'a permis de rencontrer l'interprofession, de comprendre vraiment les problématiques de l'intérieur, ce qui va me permettre même de pouvoir porter des lois qui sont en concordance avec la viticulture...", explique Rachel Paillard. Un autre candidat revendique la maîtrise des questions viticoles mieux que personne et pour cause... Eric Lamaille, qui se présente sous l'étiquette des Indépendants 577, travaille depuis 33 ans au syndicat général des vignerons (SGV) à Epernay. "Je travaille pas sur une exploitation, je travaille dans une institution, donc tous les sujets je les connais", souligne celui qui a même été le directeur de campagne d'un certain... Philippe Martin.

Le candidat de la République en Marche Eric Girardin se présente pour la première fois à une élection. © Radio France - Sophie Constanzer

Un novice en politique, loin d'être inconnu, pour la République en Marche

"Les candidats issus de la viticulture ne doivent pas oublier qu'il y a les agriculteurs, des éleveurs laitiers, des gens qui se lèvent le matin en perdant de l'argent constamment... et ils me disent... le sud-ouest marnais est oublié, on voit le député une fois tous les 5 ans...", souligne de son côté Roland Jacques, le candidat de la France insoumise dans la 3ème circonscription. Ce correspondant de presse âgé de 48 ans qui habite Montmirail, ne s'est jamais présenté à aucune élection, mais s'est lancé en politique pour suivre Jean-Luc Mélenchon. Novice en politique également : Eric Girardin, le candidat de la République en marche. Mais ce chef d'entreprise est bel et bien "implanté" : "j'ai couvert le territoire puisque j'ai été 11 ans à Epernay en tant que professionnel indépendant en assurance, j'ai aussi toute ma famille qui a une propriété viticole...". Eric Girardin a également la casquette de vice-président du club de basket du CCRB.

Le Front national dans le rôle de l'arbitre ?

Un homme ne cache pas sa confiance dans cette élection, après le score de son parti à l'élection présidentielle. Agé de 26 ans, Baptiste Philippo secrétaire départemental du Front national dans la Marne est candidat FN sur la 3ème circonscription, et estime qu'elle est prenable. "Sachant que la mobilisation va bien sûr baisser pour les législatives, et c'est regrettable, mais si les électeurs FN se mobilisent tous la victoire est acquise", affirme Baptiste Philippo. Le Front national est arrivé en tête dans la 3ème circonscription de la Marne au premier tour de l'élection présidentielle avec 29,33% des voix.

Les 11 candidats :