Législatives : zoom sur la 3ème circonscription des Ardennes

La troisième circonscriptions des Ardennes couvre le sud-ouest du département. Elle inclue Sedan et le Vouzinois, plus rural. Jean-Luc Warsmann (Les Républicains) en est le député depuis 1995, sans discontinuer. Il brigue un sixième mandat.

La 3ème circonscription des Ardennes, celle de Vouziers-Sedan, compte 83 746 habitants et 57 165 électeurs qui ont placé Marine Le Pen en tête aux deux tours de la dernière présidentielle, avec 32,71 % des voix au premier tour et 50,18 % au second tour. Le député sortant, Jean-Luc Warsmann, a pour habitude de se faire réélire dès le premier tour. La tâche sera peut-être un peu plus difficile cette fois.

Des candidats Macron-compatibles

Député du groupe Les Républicains, Jean-Luc Warsmann avait renoncé à faire campagne pour François Fillon lorsqu'il a maintenu sa candidature malgré les soupçons d'emplois fictifs. Aujourd'hui, Jean-Luc Warsmann annonce clairement la couleur. Il s'inscrira dans la majorité présidentielle si La République en Marche remporte les élections.

Je suis résolument candidat pour appartenir à une nouvelle majorité. Pour que dans 5 ans, ça aille mieux, il n'y a pas besoin de députés pour bloquer l'Assemblée ou pour s'opposer mais il y a besoin de députés pour travailler et pour construire" - Jean-Luc Warsmann (candidat Les Républicains)

Le candidat PS et maire de Sedan, Didier Herbillon, se dit lui aussi "séduit à bien des égards par le programme d'Emmanuel Macron", mais n'est pas prêt à accorder un blanc-seing. "La loi travail ou l'augmentation de la CSG demandera de la vigilance"

La candidate officiellement investie par La République en Marche, Christelle Vorillion, s'amuse de ces rapprochements de la dernière heure et de voir les logos des partis disparaître des affiches électorales. "Il n'y a qu'une candidature investie par La République en Marche, c'est moi-même". Et l'auto-entrepreneure à la carrière professionnelle bien remplie de mettre aussitôt en avant une différence qu'elle considère comme un atout-majeur : "Je viens de la société civile et je n'ai jamais fait de politique avant"

La gauche divisée, le FN en embuscade

Pour le Front National, Amandine Blomme met aussi en avant son appartenance à la société civile. Artisan-taxi, c'est seulement la deuxième fois qu'elle se présente à une élection. La première fois, en 2014, elle avait remporté un siège au conseil municipal de Sedan. Dans le contexte de recomposition politique actuel, Amandine Blomme se présente comme la seule force d'opposition.

Les Républicains, La République En Marche et le Parti socialiste marchent main dans la main. On prend un Premier Ministre qui a été socialiste et qui finalement est maintenant à droite : c'est aller dans le sens du vent" - Amandine Blomme (candidate Front National)

"Contraindre Jean-Luc Warsmann à un second tour, c'est quasiment mon seul objectif", confesse Didier Herbillon (PS). Sans compter la République en Marche, 6 candidats de gauche s'affrontent au premier tour, représentant, le Parti Socialiste, Europe Ecologie les Verts, le Parti communiste, Lutte ouvrière, la France Insoumise, et le PACTE, parti antispéciste.

Il y a des candidats très chouettes et réellement à gauche que je retrouve dans la rue pour manifester. C'est regrettable mais on a pas réussi à trouver une entente" - Sophie Perrin (candidate France Insoumise)

Pour atteindre le seuil requis de 12,5 % des inscrits sur les listes électorales, les places seront chères à gauche.