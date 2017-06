Législatives: zoom sur la 4e circonscription de la Marne

123 communes,125 000 habitants pour une circonscription qui s'étend de l' Argonne à Suippes en passant par Châlons-en-Champagne et qui vient s'échouer aux portes de Reims. Treize candidats sont en lice pour succéder à Benoist Apparu, le député sortant a fait le choix de ne pas se représenter.

Qui pour succéder à Benoist Apparu ? Depuis qu'il a fait le choix de conserver pour unique mandat celui de maire de Châlons-en-Champagne, les candidats estiment que le jeu est particulièrement ouvert. Benoist Apparu n'est pas pour autant absent de la campagne puisqu'il accompagne le plus souvent " sa candidate ": Lise Magnier, son adjointe aux finances à la mairie de Châlons. La jeune femme de 32 ans sait que s'inscrire dans le sillage de Benoist Apparu ne suffira pas à remporter le siège. Et précise qu'elle arpente toute la circonscription pour se faire connaitre et développer ses idées. "Les Républicains" de coeur, elle dit ne pas être "en Marche" mais souhaite que ça marche. Elle s'inscrit dans une opposition constructive avec Macron-compatibilité possible sur certains dossiers.

Lise Magnier © Radio France - Sylvie Bassal

Sur sa route, elle trouvera douze autres candidats. Rudy Namur, pour le PS. C'est sa deuxième campagne pour les élections législatives et en 2012 il avait échoué à 2000 voix contre Benoist Apparu. Il croit en sa chance cette fois-ci , en tant que socialiste mais dans la cadre d'une majorité progressiste.

Rudy Namur, PS © Radio France - Sylvie Bassal

Deux candidats non estampillés REM qui se disent marcheurs. Bertrand Courot, le maire de Ste Ménehould, marcheur de la première heure, il était même en bonne position pour l'investiture "République en marche" mais les aléas politiques en ont décidé autrement. Bertrand Courot, s'il a reçu le soutien des adhérents du mouvement En Marche, doit aussi compter avec la candidature d'Anne -Sophie Godfroy, actuelle adjointe au maire du sixième arrondissement de Paris et devenue Macron-compatible.

Bertrand Courot, est "en Marche" © Radio France - Sylvie Bassal

Autre candidature sur cette 4ième circonscription de la Marne, celle du FN Thierry Besson qui depuis le début de la campagne parcourt l' Argonne de long en large, là où le vote FN a été important lors de la présidentielle.

Thierry Besson FN © Radio France - Sylvie Bassal

Les 13 candidats sur cette 4e circonscription de la Marne :

Pascal Picart pour le parti écolo

pour le parti écolo Françoise Brunel EELV

EELV Sandrine Henrique-Godar t pour Debout la France

t pour Debout la France Manon Poinas UPR

UPR Dominique Vatel PC

PC Bernard Calujek extrème droite

extrème droite Claudine Lang pour la France Insoumise

pour la France Insoumise Bertrand Courot , majorité présidentielle

, majorité présidentielle Thierry Besson FN

FN Lise Magnier LR UDI

LR UDI Rudy Namur PS

PS Charlotte Cormerais LO

LO Anne-Sophie Godfroy, majorité présidentielle

Rappel du premier tour de la présidentielle 2017 dans cette circonscription marnaise :Emmanuel Macron (20,45%), Marine le Pen (28,37%), François Fillon (20,88), Jean-Luc Mélenchon (15,97) ,Benoit Hamon (4,84)